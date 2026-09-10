Пълна мистерия около Ким Чен Ун. Появи се нов наследник

Мистерията около децата на лидера на Северна Корея Ким Чен- ун се разрасна след като стана ясно, че известната дъщеря на лидера има брат или сестра.

Френският телевизионен канал BFM обяви това като се позовава на информация от Националната разузнавателна служба на Южна Корея.

Полът на детето все още е неизвестен. В същото време спецслужбата продължава да търси информация дали става дума за по-голям брат, чието съществуване преди това се е появявало само като предположение, предаде телевизията.

Според южнокорейското разузнаване дори евентуално присъствие на по-голям брат обаче не променя сегашната картина с известната дъщеря Ким Чу Е, която вече е одобрена като наследница на лидера.

През годините също бяха излезли информации, че Ким Чен Ун има общо три деца, но само едното е официално и публично показано от държавните медии в Пхенян.

Това е Ким Чу Е, която е на около 13 години и стана известна в края на 2022 г., когато се появи с баща си на изпитание на междуконтинентална балистична ракета. Оттогава тя редовно го придружава на военни паради и важни държавни събития. Държавната телевизия я нарича „любимото“ или „най-уважаваното“ дете.

Пхенян никога не споменава имената или броя на децата на Ким пред собствения си народ, поддържайки пълен информационен мрак