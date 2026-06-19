След Иран идва ред на Северна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да насочи вниманието си към Северна Корея, след като постигна споразумение с Иран. Това заяви южнокорейският президент Ли Дже-мюн след среща с американския си колега по време на форума на Г-7 във френския град Евиан. Ли съобщи, че е казал на Тръмп, че санкциите срещу Пхенян вече не дават желания резултат заради засиленото военно сътрудничество между Северна Корея и Русия.

Часове след новината за споразумението с Иран Тръмп публикува снимка със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, което веднага върна спекулациите за нова голяма дипломатическа офанзива.

Северна Корея се връща на масата

„Президентът Тръмп каза, че е дошло времето да се обърне внимание на въпроса със Северна Корея“, заяви Ли Дже-мюн в Сеул, цитиран от Франс прес и БГНЕС.

Двамата лидери са разговаряли на вечеря по време на срещата на върха на Г-7. Според информация на Ройтерс разговорът е продължил около 90 минути и е обхванал мира на Корейския полуостров, отношенията между Сеул и Вашингтон, както и сътрудничеството със Япония.

За Тръмп темата не е нова. В първия си мандат той се срещна три пъти с Ким Чен-ун между 2018 и 2019 г., включително в Сингапур, но процесът блокира след неуспешната среща в Ханой през 2019 г.

Санкциите вече не стигат

Ли Дже-мюн е предупредил американския президент, че санкциите и натискът срещу Северна Корея губят ефективност. Според него причината е в новата опора, която Пхенян получава чрез военното си сътрудничество с Русия след войната в Украйна.

„Дори малка помощ от Русия е от голяма полза за Северна Корея“, заяви южнокорейският лидер. Това е ключовият проблем за Сеул - режимът на Ким вече не е изолиран по същия начин, както при предишните кръгове на натиск.

Севернокорейската ядрена и ракетна програма остава една от основните тревоги за Г-7. В обща позиция лидерите на форума изразиха дълбока загриженост от ядрените и балистичните разработки на Пхенян и потвърдиха ангажимента си към денуклеаризацията според резолюциите на ООН.

Снимката, която каза достатъчно

След обявяването на споразумението с Иран Тръмп публикува в социалните мрежи снимка без коментар, на която е заедно с Ким Чен-ун. Кадърът е от срещата им в Сингапур през 2018 г.

Липсата на текст направи жеста още по-шумен. В момент, когато Вашингтон демонстрира успех в Близкия изток, връщането към образа на срещата с Ким беше разчетено като сигнал, че Белият дом може да търси следващия дипломатически пробив именно на Корейския полуостров.

Южнокорейски представители вече тълкуват подобни знаци като възможност за подновяване на диалога. Според Ройтерс Ли е насърчил Тръмп да поеме водеща роля в мирната дипломация със Северна Корея, като е използвал постигнатото в Близкия изток като аргумент.

Старият фронт остава отворен

Двете Кореи формално все още са във война, тъй като конфликтът от 1950-1953 г. завършва с примирие, а не с мирен договор. Между тях се простира демилитаризирана зона, която остава една от най-напрегнатите граници в света.

Сеул вижда шанс в евентуално връщане на Тръмп към личната дипломация с Ким. Но рискът е ясен - Северна Корея днес е по-уверена, по-свързана с Москва и по-малко уязвима към класическия натиск от санкции.

Затова следващият ход на Вашингтон няма да бъде повторение на 2018 г. Тогава сцената беше подготвена за снимки, символи и обещания. Сега залогът е по-труден - дали Тръмп може да превърне личния си канал към Ким в реален натиск върху ядрена програма, която вече се развива в много по-опасна геополитическа среда.

Споразумението с Иран даде на Тръмп аргумент, че може да прави големи сделки там, където другите виждат задънена улица. Но Северна Корея е различен тест. Ако Вашингтон тръгне към нов диалог с Пхенян, най-трудният въпрос няма да бъде дали Тръмп и Ким могат отново да се срещнат, а дали този път срещата ще произведе нещо повече от историческа снимка.

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