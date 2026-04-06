Ким Чен-ун поднесе най-големия подърк на Тръмп за Иран

Северна Корея показва признаци на дистанциране от дългогодишния си партньор Иран и внимателно преценява публичните си реакции, за да запази възможност за нов диалог със САЩ след края на конфликта, съобщава Ройтерс, позовавайки се на южнокорейски законодатели и разузнавателни данни.

Според информацията Пхенян избягва както директни изявления, така и конкретни действия в подкрепа на Техеран. Това поведение се тълкува като стратегически ход на фона на променящата се геополитическа ситуация. Анализът подсказва, че Северна Корея търси ново позициониране в международните отношения.

Липса на подкрепа за Иран и контрол върху посланията

Националната разузнавателна служба на Южна Корея е установила, че от началото на конфликта на 28 февруари Северна Корея не е изпращала оръжия или доставки за Иран. Освен това Пхенян не е изразил публични съболезнования след смъртта на върховния лидер Али Хаменей, нито е реагирал при избора на неговия син Моджтаба Хаменей за нов лидер. Според депутата Пак Сун-уон това е ясен сигнал за промяна в поведението на режима.

Сдържан тон и избягване на конфронтация със САЩ

Докато Китай и Русия активно коментират ситуацията, севернокорейското външно министерство е публикувало само ограничен брой по-умерени изявления. Разузнаването в Сеул смята, че това е част от по-широка тенденция Пхенян да избягва директни критики към Доналд Тръмп. Тази линия на поведение се разглежда като подготовка за евентуално отваряне на нов дипломатически канал.

Поглед към бъдещи преговори и геополитически баланс

Според оценките на южнокорейските служби Северна Корея се опитва да създаде пространство за диалог след очакваната среща между китайския президент Си Дзинпин и Тръмп. В същото време страната е под сериозен икономически натиск заради кризата в Близкия изток - проблеми с доставки, ръст на цените и валутни сътресения. Пхенян търси алтернативни източници на ресурси, включително доставки на руски петрол.

Сигнали от Ким и възможност за нов курс

По време на Деветия конгрес на Работническата партия в края на февруари Ким Чен-ун даде знак, че не изключва подобряване на отношенията със САЩ. Той заяви, че няма причина двете страни да не се разбират добре, ако Вашингтон признае Северна Корея за ядрена държава и се откаже от враждебната си политика. Според разузнавателната оценка тези думи са целенасочен сигнал за готовност за нова дипломатическа фаза след отслабване на напрежението в Близкия изток.

