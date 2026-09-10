Гущеров - младши побесня и направи горещо изявление

Християн Гущеров е в лоши отношения с все още законната си съпруга – Светлана. Тя, от своя страна, не спира да се показва в публичното пространство и да разказва какво точно се е случило между тях.

От признания, че фолк дивата Мария е била в дома й гола, докато тя е била бременна, до оплаквания как се грижи финансово сама за четирите им деца, плеймейтката не спря да обикаля предаванията.

След слуховете, че Добромир Гущеров е склонил да прибере отново изпадналия си в беда син, Християн направи изявление до всички в своя профил в Инстаграм. Ето какво пише той:

„От известно време името ми постоянно се използва в публичното пространство от човек, с когото вече нямам общо бъдеще. Считам за крайно унизително и недопустимо непрекъснато да бъда въвличан в интервюта, скандали и измислени истории,“ категоричен е Гущеров.

„Всеки трябва да си гради имиджа сам, а не за сметка на другия,“ написа Християн. Той настоява личния му живот да не бъде използван за сензации.