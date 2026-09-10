10 години чака дъщеря си: Историята на една голяма любов

„Деля мъжете в този свят на две категории – архитект Валентин Маринов и всички останали.“ Така доктор Неделя Щонова описва мъжа, с когото животът ѝ е свързан вече повече от три десетилетия.

Валентин е човек, който според нея съчетава огромна култура, рядко любопитство към света и изключителна мъдрост. Израснал е в семейство на лекари и още от началото на връзката им успява да ѝ даде различен поглед към живота.

„Той ме научи да гледам на живота от птичи поглед. Научи ме да не се губя в подробности и дребни несъществености, когато е важно да виждаш цялата картина“, разказва водещата на "Светът на здравето" по bTV "Супер магазин".

Тя се влюбва във Валентин, когато е едва на 20 години. Днес двамата са заедно повече от 30 години – време, през което около тях много семейства са се разпаднали.

Всяка раздяла я натъжавала, защото ѝ напомняла колко крехки могат да бъдат човешките отношения. Но за нея любовта не е нещо, което просто продължава по инерция.

„Една връзка не оцелява по инерция. Тя изисква двама души, които не спират да растат.“

Според нея двама души могат да вървят по свои пътища, да имат различни интереси и занимания, но не трябва да започват да се движат в различни посоки.

Тя и Валентин продължават да правят много неща заедно – спортуват, разговарят, рисуват, дебатират и учат. А сред най-важните неща за нея е едно на пръв поглед просто усещане – че никога не е престанала да се възхищава на човека до себе си.

Любовта не се поръчва

Тя вярва, че голямата любов не може да бъде планирана.

„Като цяло мисля, че голямата любов пада от небето. Не можеш да я нагласиш или да си я поръчаш.“

Но според нея срещата между двама души е само началото. След това любовта трябва да бъде пазена и поддържана.

„Тя се случва на земята и много прилича на здравето. Поддържа се с внимание, благодарност, трудолюбие, всеотдайност и доброта.“

Зад тази любовна история обаче стои и едно дълго и трудно чакане.

10 години в очакване на Лили

Десет години тя не успява да забременее с дъщеря им Лили.

Изследванията са наред – както при нея, така и при съпруга ѝ. Въпреки това лекарите определят причината като „психогенен стерилитет“.

Когато Лили най-накрая се появява в живота им, усещането е за сбъдната мечта.

„Почувствах, че сме получили най-скъпоценния дар, за който сме се молили.“

За нея тази история има още един много личен смисъл. Самата тя също е дете, което е дошло трудно на белия свят. „Родителите ми са ме чакали дълго", споделя още тв водещата.