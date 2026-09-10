Глория Петкова призна за Дани Петканов

Глория Петкова проговри за раздялата с Дани Петканов и призна, че това я е потопило в тежък емоционален период.

Глория и телевизионният водещ се запознават по време на снимките на „Трейтърс: Игра на предатели". Между тях пламва любов, а впоследствие започват и съвместен живот. В един момент обаче осъзнали, че връзката вече не прави нито един от тях щастлив.

„Разбрахме, че и двамата не сме щастливи. Трябваше да вземем трудното решение да приключим отношенията си", разказа Петкова във видео в Тик Ток.

Слухове за раздялата им се появяваха от месеци, но досега двамата избягваха официално да коментират отношенията си.

Глория призна, че краят на връзката се е отразил сериозно на емоционалното ѝ състояние. За известно време тя загубила желание да споделя каквото и да било в социалните мрежи, а основният ѝ фокус останала дъщеря ѝ Анабел.

„В този момент апатията достигна най-високата си точка в мен", призна тя.

За да излезе от трудния период, Петкова започнала да прави промени в ежедневието си и да търси занимания, които отново да я вдъхновяват. Сред тях бил и цялостен ремонт на стаята на дъщеря ѝ.

След продължителното си отсъствие от социалните мрежи Глория вече е готова да продължи напред.

„Нямах сила, нямах желание, нямах стимул да споделям нищо. Но сега се завръщам", обяви тя.