Край на Tinder! Новата мода при запознанствата-гонят човек в костюм на пиле

След години, в които приложенията за запознанства изглеждаха като най-лесния начин за намиране на партньор, все повече хора се отказват от тях. Причината е т.нар. „прегаряне от приложенията за запознанства“ – усещането за безкрайно „свайпване“, повърхностни разговори и липса на истински връзки.

Проучване на Forbes сред 5000 американци показва, че 80% от милениалите и 79% от представителите на поколението Z се чувстват уморени от приложенията за запознанства. Сред основните причини са липсата на качествени контакти, повтарящите се разговори и усещането, че хората се превръщат в поредния профил, който лесно може да бъде подминат.

Подобна тенденция се наблюдава и във Великобритания, където през 2024 г. най-популярните приложения като Tinder, Bumble и Hinge губят стотици хиляди потребители.

Новият хит – запознанства чрез игри и приключения

На мястото на виртуалните срещи постепенно се появяват събития на живо, които комбинират забавление и възможност за нови запознанства.

Едно от най-нестандартните се нарича Chicken Rush. Вместо да разглеждат снимки в телефоните си, участниците се разделят на отбори и... гонят човек, облечен в костюм на пиле, из различни заведения в Лондон.

По време на играта изпълняват забавни предизвикателства, разговарят и опознават нови хора без напрежението на традиционните първи срещи.

Според организаторите именно споделеното преживяване се оказва най-добрият начин ледът между непознати да бъде разчупен.

От салса до настолни игри

Не всички търсят любовта, гонейки „пиле“.

Все по-популярни стават и:

салса вечери за необвързани;

винени дегустации;

туристически преходи;

куизове и настолни игри;

спортни и творчески събития.

Идеята е хората да се срещат естествено, без натиска веднага да решат дали човекът срещу тях е „подходящият“.

Защо приложенията вече не работят както преди?

Много участници в подобни събития споделят, че са загубили доверие в приложенията за запознанства.

Според тях профилите често показват идеализирана версия на човека, а постоянната възможност да се избира между десетки кандидати създава усещането, че никой не е достатъчно добър и винаги може да се намери „по-добър“.

Това прави отношенията по-повърхностни и краткотрайни.

Любовта се връща офлайн

Психолозите смятат, че срещите на живо дават възможност да се видят жестовете, чувството за хумор и химията между хората – неща, които никоя снимка или чат не могат да покажат.

Затова все повече необвързани избират да оставят телефона в джоба и да дадат шанс на случайните срещи, защото понякога една игра, танц или общо приключение могат да се окажат по-доброто начало на една връзка от хиляди „свайпове“.