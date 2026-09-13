Става горещо в Стара Загора: Латино вечер с Калин Вельов и Ире Васкес
Ще има и кубински танцьори
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Ще има и кубински танцьори
Споделеното преживяване се оказва най-добрият начин ледът между непознати да бъде разчупен
Огънят ще бъде запален в сърцата на гостите на 13 септември, събота
Варна бе домакин на Summer Salsa Fest 2015. В продължение на 4 дни над 900 души посетиха фестивала, участвайки в уроци, плажни латино фиести и сaлса п...
Градът на липите ще живее с ритъма на салса в следващите няколко дни. От 27 февруари до 1 март латиногурото Памбос Агапиу свиква танцовите школи от ця...
Сватби и разводи следват лудите ритми3000 танцуват и не спят на конгрес в Боровец Днес доста от свидетелите на "онова" събитие вече ги няма. А и приж...
Варна. Summer Salsa Fest 2014 стартира на 8 август в морската столица. Латино фиестата се организира за трета поредна година от танцова школа „Маламбо...
Велико Търново. Седмица преди началото на световното по футбол в Бразилия, което ще бъде открито на 12 юни, столицата на латино музиката, която ще е...
Велико Търново. Латино звезди от двете страни на Атлантика поздравиха UN BESO за третият им рожден ден във великотърновският мол. Предварително запи...
Памбос учил на суинг Скарлет Йохансон Памбос Агапиу е най-известният салса учител у нас. Чаровният кипърец ще празнува 16 години на школата си "Памбо...
Велико Търново. Фасадата на общината става дансинг за танц във въздуха. На 10 м над земята върху фасадата на сградата танцьорите от денс студио „Ун б...
Велико Търново. 500 души играха салса с Памбос Агапиу и Раул Торес за втория рожден ден на Денс студио UN BESO в старата столица. Латино партито в...