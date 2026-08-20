Сандра Бълок с разтърсващи думи за любовта, която загуби

Сандра Бълок проговори откровено за смъртта на дългогодишния си партньор Брайън Рандал и за трите години, в които двамата са живели с тежката му диагноза.

62-годишната актриса разказа за болезнения период в нов епизод на подкаста SmartLess, воден от Джейсън Бейтман, Уил Арнет и Шон Хейс. Епизодът ще бъде достъпен за всички слушатели на 24 август.

Рандал, който беше фотограф и бивш модел, почина през август 2023 г. на 57-годишна възраст след тригодишна битка с амиотрофична латерална склероза (АЛС), известна още като болестта на Лу Гериг.

Бълок разкри, че партньорът ѝ е поискал диагнозата му да остане в тайна.

„Не ми беше позволено да говоря за това. Това беше неговото желание и аз го уважих“, сподели актрисата.

Тя признава, че решението да мълчи я е поставило под огромно напрежение, особено по време на пандемията от COVID-19.

„Това ме изолира в процеса“, разказва Бълок, описвайки огромната тежест да носи диагнозата му, без да може свободно да говори за нея.

„Започнах да скърбя четири години преди той да си отиде“

Актрисата призна, че раздялата с човека до нея всъщност е започнала много преди физическата му смърт.

„Започнах да скърбя за Брайън четири години преди да почине. Той беше болен през половината от връзката ни“, разказва тя.

Бълок описва усещането с думите: „Моят човек си отиде много по-рано от тялото му.“

По думите ѝ едва след смъртта му тя е успяла истински да осъзнае какво е преживяла.

„Не мисля, че някога се справих с това, докато той не почина, защото просто си на тази бягаща пътека“, споделя актрисата, цитирана от "People".

Диагнозата на АЛС обикновено се поставя след продължителен процес на изследвания и изключване на други възможни причини. Бълок разказва за многото медицински тестове и постепенното осъзнаване на това, което предстои.

„Трябва тихо да планираш. А аз съм много добра в планирането, когато става дума за болест“, казва тя.

Децата били най-голямата ѝ тревога

Бълок признава, че самата болест не я е плашела толкова, колкото отражението ѝ върху децата.

Тя и Рандал са отглеждали заедно двете ѝ деца — Луис и Лайла, както и дъщерята на Рандал от предишна връзка — Скайлар Стейтън Рандал.

„Не ме плаши самото заболяване. Мога да видя и да бъда около почти всичко. Но имах две малки деца, които трябваше да преминат през това“, споделя актрисата.

Особено тежко било за дъщеря ѝ Лайла, която възприемала Рандал като бащина фигура.

За известно време единственият човек извън семейството, който знаел за диагнозата, била сестрата на Сандра — Гезин Бълок-Прадо. По-късно актрисата споделила с близки приятели, сред които Дженифър Анистън и Аманда Анка, съпругата на Джейсън Бейтман.

Бълок описва преживяното като комбинация от физическо заболяване, психическо натоварване и още един фактор, за който рядко се говори.

„Когато физическото заболяване се съчета с психическия аспект на нещата — а това е нещо, за което хората не говорят — се получи една доста мрачна комбинация“, казва тя.

След смъртта на Рандал семейството му съобщи, че той е починал спокойно след тригодишната си битка с АЛС. Близките му също потвърдиха, че той сам е избрал да запази заболяването си в тайна и че те са направили всичко възможно да уважат желанието му.

Бълок и Рандал се запознават през 2015 г., а връзката им става публична същата година, когато двамата присъстват на сватбата на Дженифър Анистън и Джъстин Теру.

След смъртта му актрисата се оттегли от публичния живот за известно време, за да се погрижи за себе си и децата си. Сега тя постепенно се завръща към работата си, включително с продължението на „Практична магия“, в което отново си партнира с Никол Кидман.