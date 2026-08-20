Слушайте Ноле и жена ви ще ви обича

Любовта на живота на Новак Джокович е и първата му голяма любов.

Новак и съпругата му Йелена се познават още от гимназията в Сърбия. След като той заминава за Монте Карло, за да се подготвя за професионална тенис кариера, двамата отново се срещат, докато Йелена учи в Италия. Връзката им постепенно става сериозна и двамата заживяват заедно.

През 2014 г. Новак и Йелена се женят, а днес са родители на две деца – 12-годишния Стефан и 8-годишната Тара.

В навечерието на премиерата на новия документален филм на Prime Video Novak Djokovic: The Wolf in Winter, който излиза на 20 август, тенисистът разкрива пред PEOPLE повече за личния си живот и за връзката, която продължава вече повече от две десетилетия.

„Преди всичко тя е единствената сериозна връзка, която съм имал“, казва Джокович.

Той определя Йелена като своя приятелка, годеница и съпруга и признава, че е „вечно благодарен“ за любовта и подкрепата ѝ.

По думите му една дългогодишна връзка изисква жертви и много компромиси, но най-важното е двама души да продължават да се развиват заедно.

Джокович обобщава тайната на отношенията им в три думи: комуникация, честност и прозрачност.

„Трябва да говорите, когато нещо не е наред. Колкото повече го държите в себе си, толкова повече чудовището расте“, обяснява той.

Тенисистът признава, че когато неизказаните проблеми излязат на повърхността, често с тях се връщат и стари конфликти. „Връщате призрака от миналото“, казва той, говорейки от личен опит.

Както всяка двойка, Новак и Йелена също са имали своите трудни моменти. Но според него двамата винаги си припомнят любовта и живота, които са изградили заедно.

24-кратният шампион от турнири от Големия шлем отдава голяма част от успеха си на Йелена, която определя като своята „скала“. Докато той пътува по света заради тениса, тя се грижи за дома и децата.

Той не крие колко трудно му е да се разделя със семейството си заради професионалните си ангажименти.

„Когато оставяш децата и съпругата си, мисля, че не е клише да кажеш, че е много болезнено. Но вършиш работата си и се опитваш да дадеш най-доброто от себе си. А когато се прибереш, се стараеш да присъстваш колкото е възможно повече“, казва той.

Понякога Стефан и Тара пътуват с майка си до големите турнири, за да подкрепят баща си. На „Уимбълдън“ през 2024 г. Стефан дори беше сниман да тренира с него на корта.

А ако синът му реши един ден да последва неговия път в професионалния тенис?

„Абсолютно“, отговаря Джокович.

Но има едно важно уточнение – той иска преди всичко да бъде баща, а не треньор.

„Преди всичко искам той да бъде щастлив и здрав. Искам да бъда негов баща“, казва тенисистът.

Защото, както подчертава Джокович, животът на Стефан няма да бъде неговият живот.

„Има любопитство дали ще избере същия път, но това няма да е същият път. Това е неговият път.“