Какво се случи с Ноле
Шампионът бе победен от Навоне
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Шампионът бе победен от Навоне
Легендата на корта разкри трите тайни, с които пази любовта с Йелена
Във втория кръг ще играе отново с французин
Новак, ти си вдъхновение, каза новият Крал на тениса Карлос Аркарас
Федерацията ще се нуждае и от одобрение от комисия, състояща се от организаторите на четирите текущи турнира от Големия шлем
Световната номер едно Арина Сабаленка е подчертана фаворитка за купата “Дафне Акхърст”
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Нямам търпение да изляза навън, заяви Димитров
Гъркът иска и титла от Големия шлем
Станаха ясни двойките за турнира в "Арена Армеец"
Серина Уилямс претърпя шокиращата загуба от Роберта Винчи на полуфиналите на US Open и така се просто с мечтата за Голям шлем. Поне за тази година. Ам...