В наше село е празник. Назначиха на работа герой от САЩ 94

Един от героите от лудото американско лято - Бончо Генчев, започва нов етап от своя живот. След като бе председател на Зоналния съвет на БФС, сега той ще бъде учител по физическо възпитание и спорт в село Самоводене.

От тази учебна година часовете по физическо възпитание и спорт в нашето училище ще бъдат поверени на Бончо Генчев. Горди сме! Той ще има възможността да предаде на нашите ученици не само не само знанията си за футбола и спорта, но и опита, дисциплината, характера и ценностите, които стоят зад големите успехи. За нас е чест човек с такава история, опит и принос към българския спорт да бъде част от нашето училище. Добре дошъл, г-н Генчев! Нека заедно вдъхновим следващото поколение!", обявиха от ръководството на ОУ "Христо Смирненски", с. Самоводене.

Бончо Генчев е част от "златното" поколение на България, което изведе страната ни до бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Неговата кариера започва в Осъм. С отбора на Етър става шампион на България през сезон 1990/91.

През 1992 г. той се превръща в първия българин, който играе във Висшата лига, давайки начало на българската вълна от футболисти, преминали в отбори от елита на Острова. Той носи екипа на Ипсуич в рамките на 3 години.