Мика Стоичкова: Да ценим повече героите от САЩ`94

Трябва да ценим повече героите от САЩ'94. Това написа дъщерята на Камата- Мика Стоичкова, по повод поклонението пред Трифон Иванов. Вчера тя се сбогув...