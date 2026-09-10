Най-скъпият в света квартал. Квадратен метър струва 139 000 евро

С вили и апартаменти, струващи над 200 милиона долара и продавани на рекордна цена от 138 850 долара на квадратен метър, този луксозен комплекс с изглед към Средиземно море е дом на няколко милиардери, професионални състезатели във Формула 1 и други ултрабогати инвеститори, които се наслаждават на начина на живот без данъци.

Маретера е луксозен комплекс, разположен върху шест хектара нова земя, създадена директно в Средиземно море. Сред най-впечатляващите сгради е Le Renzo, 17-етажна кула, проектирана от италианския архитект Ренцо Пиано, носител на наградата „Прицкер“. Формата ѝ наподобява фрагментиран кораб, излизащ от корабостроителница, пише Forbes.

От крайбрежните площади на Маретера се открива гледка към суперяхтите, акостирали в Монако, както и към апартаментите с прозорци от пода до тавана. Сумите за яхтите обаче изглеждат скромни на фона на парите, вложени в недвижими имоти в Маретера. Всичките 130 апартамента и вили са продадени още преди завършването на проекта през декември 2024 г. Строителството продължава 11 години и струва около 2,3 млрд. долара.

По-скъпо от най-луксозните имоти в Дубай

Маретера е замислена като ултраексклузивен квартал още от самото начало. Проектът е свързан с принц Албер II и местния милиардер в недвижимите имоти Патрис Пастор, който е и най-големият инвеститор в него.

Достъпът до проекта е бил изключително селективен. Потенциалните купувачи са били лично интервюирани и одобрявани от Пастор и генералния мениджър Гай Тома Леви-Сюзан. Посредници дори не са били допускани до процеса. Днес, по-малко от две години след завършването, част от имотите вече се предлагат отново – на значително по-високи цени.

Заради секретността около проекта няма надеждни данни за броя на препродажбите или средната цена. Местни брокери обаче съобщават за оферти от около 138 850 долара за квадратен метър, приблизително 33% над цените, плащани от някои от първоначалните купувачи.

Наемите също са в друга категория – за някои жилища достигат над 130 000 долара месечно.

Апартамент от 525 кв. м в кулата Le Renzo например се предлага за 73 млн. долара. Това означава около 139 000 долара за квадратен метър – приблизително два пъти повече от цените в най-скъпите райони на Дубай.

Още по-високи се очаква да бъдат цените на вилите. Една от тях, с шест спални, зала за дегустация на вино, вътрешен и външен басейн, спа, сауна, стая за масажи и частно кино, е обявена за 41,7 млн. долара. Според брокери обаче най-скъпите вили в Маретера могат да достигнат цени от над 200 млн. евро. За седемте къщи, построени директно на морския бряг – единствените подобни частни домове в Монако – прогнозите стигат до 290–350 млн. долара.

Домът за 550 млн. долара



Маретера вече е поставила и световен рекорд. Украинският милиардер Ринат Ахметов е купил 21-стаен апартамент, разположен на пет етажа в горната част на кулата Le Renzo. Сделката, сключена през 2021 г., е била за около 550 млн. долара, според информация, разкрита от Bloomberg.

Така имотът се превръща в най-скъпия дом, продаван някога в света. Предишният рекорд е принадлежал на хонконгския милиардер Пан Сутонг, който през 2017 г. плаща 319 млн. долара за триетажна къща с изглед към голф игрище в Хонконг.

Днес в Монако живеят най-малко 29 милиардери, чието общо богатство се оценява на около 167 млрд. долара. При население от 38 857 души това означава приблизително един милиардер на всеки 1340 жители – най-високата концентрация на милиардери на глава от населението в света.

Сред жителите на Маретера са британският химически милиардер Джеймс Ратклиф и пилотите от Формула 1 Макс Верстапен и Шарл Льоклер. Броят на богатите жители продължава да расте. През последната година в Монако са се преместили основателят на Checkout.com Гийом Пусос и британските милиардери Ричард и Иън Ливингстън.