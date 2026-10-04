Ким показа новата ракета пред дъщеря си. Най-любопитната подробност е вътре

Изкуственият интелект вече влиза и в ракетната надпревара на Корейския полуостров. Северна Корея твърди, че е изпитала стратегическа ракета със среден обсег, която използва AI технология, за да променя траекторията си на малка височина и така да затруднява противоракетната отбрана. Ким Чен-ун лично е наблюдавал изпитанието, а до него отново е била дъщеря му Джу-е - все по-често присъстваща на най-важните държавни и военни събития. Твърденията за възможностите на ракетата не са независимо потвърдени.

Ракетата, която трябва да „измами“ отбраната

Според Ким Йо-джон, влиятелната сестра на севернокорейския лидер, новата ракета може да променя полетната си траектория при ниска височина благодарение на приложена технология с изкуствен интелект. По думите й при т.нар. вълнообразен режим на полет противниковите системи губят следата на ракетата още след първите промени в курса.

Тя дори заяви, че Южна Корея и Япония са показали ограничения във възможностите си да проследят оръжието. Пхенян представя тази способност като средство за преодоляване на противоракетната отбрана, но не е предоставил независимо проверими доказателства за заявените AI функции.

700 километра според Сеул, 1000 според Пхенян

Ракетата е изстреляна от района на източния крайбрежен град Вонсан. Южнокорейските военни съобщиха, че са засекли полет от над 700 километра към морето край източното крайбрежие, докато севернокорейската държавна агенция КЦТА твърди, че оръжието е поразило морска цел на 1000 километра.

Разликата между тези оценки беше използвана от Ким Йо-джон като аргумент, че системите на Южна Корея и Япония не са успели да проследят точно траекторията. Япония съобщи, че ракетата е паднала извън нейната изключителна икономическа зона.

Ким говори за готовност за контраатака

Севернокорейските държавни медии определиха изпитанието като част от подготовката на военнослужещи, управляващи „хиперзвукова стратегическа оръжейна система“. Ким Чен-ун заяви, че подразделенията са демонстрирали професионалните си способности и готовността си за контраатака.

Той призова да продължи повишаването на надеждността и поразяващите възможности на стратегическите оръжия. Според КЦТА целта на упражнението е била да се провери и ефективността на севернокорейските сили за стратегическо възпиране.

До Ким отново беше Джу-е

Особено внимание предизвика присъствието на дъщерята на севернокорейския лидер. На публикуваните от КЦТА кадри Ким Чен-ун е показан заедно със съпругата си Ри Сол-джу и Джу-е, която за първи път беше представена публично през 2022 г.

Оттогава момичето все по-често се появява до баща си именно при военни прояви, ракетни изпитания и други символично важни събития. Южнокорейското разузнаване я определя като най-вероятния потенциален наследник на Ким Чен-ун, макар Пхенян никога официално да не е потвърждавал подобен статут.

Изпитанието идва след взрива в демилитаризираната зона

Новият тест се проведе на фона на рязко напрежение между двете Кореи. Дни по-рано Южна Корея поиска извинение от Пхенян за взрив в демилитаризираната зона, при който бяха ранени трима южнокорейски военнослужещи.

Сеул обвини Северна Корея, че е поставила мините, но Пхенян отхвърли твърденията. Ким Йо-джон нарече обвиненията неоснователни, а отношенията между двете страни се влошиха допълнително в момент, когато южнокорейското ръководство опитва да възстанови диалога.

Най-любопитното остава недоказано

Самото ракетно изпитание е потвърдено от Южна Корея и Япония, но най-интересната част от севернокорейското съобщение - че изкуствен интелект позволява на ракетата активно да променя нисковисочинната си траектория - засега остава твърдение на Пхенян.

Именно тази заявена способност обаче превръща теста в нещо повече от поредното изстрелване. Северна Корея очевидно се стреми да демонстрира не само скорост и обсег, а и все по-сложно управление на полета, което прави изпитанието особено интересно за военните анализатори.