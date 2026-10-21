Света гора посреща патриарх Даниил. Важна визита в Зограф

Българският патриарх Даниил започва днес първото си посещение като предстоятел на Българската православна църква в Света гора - Атон. Визитата ще продължи до 24 октомври и е по покана на братството на българския манастир „Св. великомъченик Георги Зограф“, съобщи Българската патриаршия. Един от най-важните моменти ще бъде всенощното бдение в памет на светите 26 Зографски мъченици, което патриархът ще възглави. Програмата включва и срещи с монашеското ръководство на Атон.

Поклонение пред българските светини

По време на престоя си патриарх Даниил ще разговаря с братството на Зографския манастир и ще се поклони на светините, съхранявани в обителта. Предвидени са посещения и в други православни манастири на полуострова.

Особено място в програмата заема срещата със Свещения Кинотис - върховния административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на атонската монашеска общност. Нейният административен център е Карея, където се осъществява управлението на монашеската република.

Паметта на 26 мъченици

Централното богослужебно събитие по време на визитата е посветено на една от най-драматичните страници в историята на Зографския манастир. Според църковното предание 22 монаси и четирима миряни загиват при подпалването на манастирска кула през XIII век, след като отказват да отстъпят от православната вяра. Православната църква ги почита като светите 26 Зографски мъченици.

Патриарх Даниил вече отслужи литургия в тяхна памет на 10 октомври в Германския манастир „Св. Йоан Рилски“. В богослужението участва и игуменът на Зографската обител архимандрит Гавриил, а патриархът произнесе слово за духовния подвиг на мъчениците.

България отпусна 1,5 млн. евро за Зограф

Посещението идва и в година, през която България предприе нова стъпка за подобряване на достъпа до историческата обител. През февруари Министерският съвет одобри финансиране от 1,5 млн. евро за продължаване на ремонта на пътя от пристанището до манастира.

Според правителственото решение средствата са предназначени за капиталови разходи, които да улеснят и обезопасят придвижването на поклонниците от България и чужбина. Зографският манастир е част от културно-историческото наследство на Света гора, включено в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.