Хиляди работници от Азия идват у нас. Ето кои професии търсят

Близо 35 000 разрешения за достъп на чуждестранни работници до българския пазар на труда са издадени от началото на годината до 10 юли. Над 13 000 от тях са за краткосрочна сезонна заетост до 90 дни, показват данни на Агенцията по заетостта, представени от Нова телевизия.

Най-сериозно е търсенето в туризма, където хотели и ресторанти все по-често разчитат на персонал от държави извън Европейския съюз. Важно е обаче, че издадените разрешения не означават непременно, че всички одобрени чужденци действително са пристигнали и започнали работа.

Бургас и Варна привличат най-много работници

През 2025 г. Агенцията по заетостта е отчела общо 49 179 разрешения, становища и регистрации за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави. От тях 18 658 са за сезонна заетост до 90 дни, сочат данните на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Безспорен лидер по сезонните разрешения е област Бургас с 8066 за миналата година. Следват Варна с 3022, Пазарджик с 1456 и Добрич с 1219. Над 1000 разрешения са отчетени и в София и Благоевград, като концентрацията в туристическите райони е особено силна.

Кухните на хотелите са пълни с чужденци

Най-търсените чуждестранни кадри са за работа в хотелите и ресторантите. Според анализа на ИПИ през 2025 г. за работа в кухня са издадени 3541 разрешения, или близо една пета от всички сезонни. Следват общите и сезонните работници с по около 2300 разрешения.

Значителен е и броят на камериерките - 1655, както и на сервитьорите - 1374. За работници в ресторанти са издадени още 1054 разрешения, а сезонните земеделски работници са 1660.

Узбекистан и Киргизстан са основните източници на кадри

Почти половината от сезонните разрешения през миналата година са за граждани на Узбекистан и Киргизстан. От първата държава са одобрени 4759 работници, а от втората - 3589. Следват Турция, Бангладеш, Непал и Молдова, като общо разрешения са получили граждани на 55 държави.

Според репортаж на Нова телевизия все повече хотели в Банско наемат персонал от Непал, Индонезия, Виетнам, Индия и Узбекистан. Практиката вече не се ограничава до големите петзвездни комплекси, а обхваща и по-малки хотели и ресторанти.

Облекчени правила за наемане на чужденци

На фона на недостига на кадри България облекчи процедурите за краткосрочната сезонна заетост. От юли за работници, които вече са били сезонно заети у нас през последните пет години, срокът за регистрация е съкратен от 10 на 3 работни дни.

Според Българската стопанска камара трудовата миграция е начин за запълване на свободни позиции, за които работодателите трудно намират местни кандидати. От организацията подчертават, че статистиката за издадените разрешения не бива да се приравнява на броя на реално работещите чужденци в страната.