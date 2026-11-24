Най-добрите служители невинаги напускат заради ниски заплати, конфликти или по-изгодно предложение от конкуренцията. Понякога причината е много по-неочаквана - собствената им отговорност и готовността постоянно да помагат на останалите. Именно тези качества могат постепенно да ги превърнат в най-претоварените хора във фирмата, докато ръководството дори не забелязва проблема. За този скрит механизъм, който кара ценни кадри внезапно да подават оставка, разказва френското списание Психоложи, позовавайки се на психологически изследвания и международни данни.

Добрите служители плащат висока цена за своята отговорност

В почти всеки работен колектив има човек, на когото всички разчитат. Той никога не закъснява, изпълнява задачите си навреме, помага на колегите и е готов да остане след края на работния ден, когато възникне спешен проблем. За ръководството подобен служител е истинско съкровище.

Парадоксът е, че именно надеждността му постепенно се превръща в негов най-голям недостатък. Когато някой отсъства, натрупат се задачи или възникне непредвидена ситуация, допълнителната работа обикновено се възлага на същия човек. Това се повтаря толкова често, че извънредните усилия започват да се възприемат като нещо напълно естествено.

Според Психоложи проблемът възниква, когато доброволната помощ постепенно се превърне в негласно задължение. Служителят продължава да изпълнява чужди задачи, но все по-рядко получава признание за усилията си. В един момент той осъзнава, че колкото по-добре работи, толкова повече задължения получава.

Тогава идва и изненадата за работодателя. Човекът, който никога не се е оплаквал и винаги е бил готов да помогне, изведнъж подава оставка.

Само 20% от работещите са истински ангажирани

Мащабът на проблема проличава от последния доклад на международната социологическа компания Галъп за състоянието на работната среда по света. Според изследването, публикувано през 2026 г., едва 20% от служителите са били действително ангажирани с работата си през 2025 г. Това е най-ниското равнище от 2020 г. насам.

Още по-тревожен е фактът, че 40% от анкетираните са изпитвали силен стрес през деня преди участието си в проучването. Експертите на Галъп изчисляват, че недостатъчната ангажираност на работещите струва на световната икономика приблизително 10 трилиона долара годишно под формата на загубена производителност.

Проблемът с прекомерното натоварване на отговорните служители е изследван и от учените Марк Болино и Уилям Търнли. През 2005 г. те публикуват в научното списание Journal of Applied Psychology резултатите от проучване сред 98 двойки.

Изследователите установяват, че хората, които проявяват най-голяма инициативност на работното място, по-често изпитват претоварване, стрес и напрежение между професионалните и семейните си задължения. Тази връзка е особено изразена при жените.

Три промени могат да спасят най-ценните кадри

Психолозите посочват, че работодателите могат да предотвратят подобни ситуации, ако променят отношението си към най-отговорните членове на екипа. Първата важна стъпка е справедливото разпределяне на задълженията. Когато възникне допълнителна работа, тя не бива автоматично да се възлага на човека, който най-рядко отказва.

Втората промяна е признанието за усилията, които остават извън официалната длъжностна характеристика. Помощта към колеги, решаването на спешни проблеми и поемането на допълнителни отговорности също заслужават внимание. Според специалистите именно липсата на подобно признание често засилва усещането за несправедливост.

Третата препоръка е служителите да имат право да отказват допълнителни задачи, без това да се приема като липса на лоялност или желание за работа. Ръководителите трябва да разпознават навреме признаците на претоварване, вместо да очакват от най-способните си кадри безкрайна готовност да помагат.

Френското издание Психоложи подчертава, че когато всяко доброволно "да" постепенно се превръща в задължение, отказът става все по-труден, а изтощението се натрупва незабелязано. Именно затова оставката на най-надеждния служител често изглежда внезапна само за неговия работодател.