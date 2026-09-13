Преподреждане! Даниел Митов прочете присъдата на шефовете в МВР
Помолил е полицейските ръководители да си огледат хората, да ги инструктират, да им провеждат обучения
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Помолил е полицейските ръководители да си огледат хората, да ги инструктират, да им провеждат обучения
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