Българският автомобилен пазар продължава да расте, но предпочитанията на купувачите у нас остават коренно различни от тези в останалата част на Европейския съюз. През октомври са регистрирани 5373 нови автомобила, което е увеличение с близо 9% спрямо същия месец на миналата година. Бензиновите модели продължават да доминират в България, докато в ЕС първото място вече принадлежи на хибридите. Междувременно електромобилите бележат впечатляващ ръст, а китайските производители разширяват бързо присъствието си на европейския пазар, показват данните на Асоциацията на европейските автомобилостроители (АСЕА).

България отчете близо 9% ръст за месец

През октомври 2026 г. в страната са регистрирани 5373 нови леки автомобила при 4931 през октомври 2025 г. Увеличението е с 442 автомобила, или приблизително 9%. Данните показват продължаващо търсене на нови коли на българския пазар.

За първите десет месеца на годината структурата на продажбите остава силно ориентирана към традиционните двигатели. Над 70% от новите регистрации са на бензинови автомобили, а делът на дизеловите модели е 8,1%. Изцяло електрическите коли заемат 9,7% от пазара, хибридите без външно зареждане - 6,4%, а плъг-ин хибридите - 3,6%.

Европа избра хибридите, бензинът отстъпва

За разлика от България, в Европейския съюз най-популярни са хибридните автомобили, които не се зареждат от електрическата мрежа. Те вече заемат 36% от пазара, а регистрациите им през първите десет месеца достигат 3 407 062.

На второ място се нареждат изцяло електрическите автомобили с дял от 23,4%. Бензиновите модели вече представляват 20,8% от новите регистрации, а дизеловите са едва 6,9%. Плъг-ин хибридите заемат 10,2% от европейския пазар.

Общо от януари до октомври в ЕС са регистрирани около 9,46 милиона нови автомобила. Това е увеличение с 5,4% спрямо същия период на предходната година.

Електромобилите скочиха с 50%

Най-динамично се развива пазарът на изцяло електрически автомобили. За десетте месеца на 2026 г. в Европейския съюз са регистрирани 2 211 071 такива коли, което е с приблизително 50% повече спрямо година по-рано. Пазарният им дял се е увеличил от 16,4% на 23,4%.

Четирите големи пазара, които формират около 65% от регистрациите на електромобили, отчитат сериозен растеж. Най-впечатляващо е увеличението във Франция - 79,4%. Следват Германия с 60,7%, Дания с 41% и Белгия с 16,7%.

При обикновените хибриди основният двигател на растежа са Италия и Испания. Регистрациите в тези държави се увеличават съответно с 20% и 18,7%. Германия отчита ръст от 3,9%, докато във Франция има минимално понижение от 0,1%.

Плъг-ин хибридите също печелят позиции

Автомобилите, които съчетават двигател с вътрешно горене и батерия с възможност за външно зареждане, също привличат повече купувачи. През първите десет месеца в ЕС са регистрирани 961 959 плъг-ин хибрида. Делът им достига 10,2% спрямо 9,2% година по-рано.

Най-силно увеличение в тази категория е отчетено в Италия - 73,1%. Испания следва с 32,3%, а Германия с 11%. Растежът се подкрепя от разширяващото се предлагане на модели и мерките за стимулиране на електрифицираните автомобили.

Бензинът и дизелът губят купувачи

За разлика от електрифицираните автомобили, традиционните бензинови и дизелови модели продължават да отстъпват на европейския пазар. Общият им дял се свива до 27,7% от 36,5% през същия период на 2025 г.

Регистрациите на бензинови автомобили намаляват с 20,1% до 1 962 607 броя. Най-силен е спадът във Франция - 36,9%, следвана от Германия с 24,5%, Испания с 19,3% и Италия с 16,6%.

Дизеловите автомобили също бележат значително понижение. Продажбите им се свиват с 20,6%, а пазарният дял пада от 9,2% на 6,9%. Според Франс прес Франция, която е вторият по големина автомобилен пазар в ЕС след Германия, отчита общо увеличение на регистрациите с 4,4% за първите десет месеца на годината.

Китайските марки настъпват с рекордни темпове

Особено впечатляващи са резултатите на китайските автомобилни производители. Би Уай Ди (BYD) увеличава регистрациите си със 150,8% до 237 137 автомобила за периода януари-октомври. Въпреки сериозния ръст компанията все още има сравнително ограничен дял от европейския пазар.

Още по-голям процентен скок отчита "Чери аутомобил" с увеличение от 238,3% до 159 278 регистрации. При "Експън" растежът достига 186,9%, а при "Лийпмотор", която е партньор на автомобилната група "Стелантис", увеличението е 374,8%.

Китайските компании разширяват продажбите си на фона на засилващата се конкуренция при електрическите и хибридните автомобили. През последните години те предлагат все повече модели в различни ценови категории, включително на европейските пазари.

Как се представят европейските автомобилни гиганти

При утвърдените европейски производители резултатите са разнопосочни. "Стелантис", която обединява марки като Peugeot, Citroën, Opel и Fiat, увеличава регистрациите си с 3,9%.

"Бе Ем Ве груп" също отчита положителен резултат с ръст от 4,6%. За разлика от тях "Рено" регистрира понижение от 3,9%, а "Фолксваген" отчита лек спад от 0,3% през първите десет месеца на 2026 г.