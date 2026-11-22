Японските марки оглавиха класацията за най-надеждни автомобили в Европа след мащабно проучване на испанската организация OCU сред над 85 000 шофьори, съобщава Motorpasión. При задвижванията най-добри резултати отчитат стандартните хибриди.

В изследването са включени 39 марки на европейския пазар, оценени според броя и сериозността на повредите, пробега и възрастта на автомобилите. Категоричен лидер е Lexus с 93 от 100 възможни точки. На второ място с по 91 точки се нареждат Subaru, Toyota и Suzuki. На дъното на таблицата остават китайската MG (72 точки) и британската Land Rover (64 точки).

Анализът по тип задвижване показва, че традиционните хибриди изпреварват дизеловите коли по надеждност, а собствениците поставят най-висока обща оценка на plug-in хибридите, които съчетават двигател с вътрешно горене и електромотор с възможност за зареждане. Най-слабо се представят дизеловите модели - особено в средния и големия сегмент, докато при малките коли резултатите им са малко по-добри, но все пак отстъпват на хибридите.

Най-честите оплаквания на водачите са свързани с електрическата система (14% от всички повреди) и двигателя с вътрешно горене (9%). Проблеми със спирачната система се срещат по-често при Land Rover, Peugeot, Citroën, Opel, Jaguar, Lancia и Ford.

Най-надеждните модели по класове според проучването:

Голям клас: Lexus IS 300h (2013-2020), Lexus NX (2014-2021) и Toyota RAV4.

Компактен клас: бензиновите Audi Q2 и Toyota C-HR (2016-2023), както и електрическият Kia Niro.

Малък клас: Toyota Aygo X Cross, хибридните Suzuki Vitara, Ignis и Swift, Kia Stonic и първото поколение на BMW i3.