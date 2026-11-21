Истинска буря разтърси световните финансови пазари. Мащабни разпродажби обхванаха Уолстрийт, Азия, технологичния сектор, криптовалутите и дори традиционните убежища на инвеститорите - златото и среброто. Само в края на седмицата финансовите активи понесоха тежки загуби, а американските борсови индекси потънаха до нива, които поставиха част от тях в корекционна територия. Близо 4,28 трилиона долара пазарна стойност бяха изтрити в рамките на едва 24 часа.

В центъра на труса е нарастващото недоверие към оценките на технологичните гиганти и особено към компаниите, свързани с изкуствения интелект (AI). Към това се прибавят опасенията от ново повишаване на лихвите в САЩ, упоритата инфлация и въпросът дали огромните инвестиции в изкуствен интелект ще донесат очакваната възвръщаемост.

От август насам от стойността на световните акции са заличени близо 9 трилиона долара. Последната седмица се оказва една от най-тежките за глобалните борси от 2020 г. насам.

Уолстрийт потъна, Nasdaq загуби над 5 на сто

Разпродажбите се ускориха в петък, 20 ноември, след като още в предходната сесия американските борси регистрираха сериозни загуби. В края на седмицата натискът се превърна в истински срив на технологичните акции.

Индексът Nasdaq Composite се срина с 5,3% до 22 617,73 пункта. Така технологичният показател не само заличи натрупаните си печалби от началото на годината, но и премина на отрицателна територия за 2026 г. За цялата седмица загубата му достигна около 10%.

Широкият индекс S&P 500 се понижи с 3,7% до 6910,39 пункта. Това е най-тежкият му седмичен резултат за повече от година и половина. Индексът на индустриалните гиганти Dow Jones загуби 1,9% и затвори на 48 147,33 пункта.

Особено тревожен е фактът, че S&P 500 и Dow Jones се оказаха с повече от 10% под последните си рекордни стойности. Така и двата индекса навлязоха в техническа корекция - пазарно състояние, което се определя като спад от поне 10% спрямо последния връх.

Изкуственият интелект повлече технологичните гиганти

Най-силният удар понесоха компаниите от полупроводниковата индустрия и технологичният сектор. Инвеститорите започнаха да поставят под съмнение дали пазарните оценки на AI гигантите не са достигнали прекалено високи нива спрямо реалните им приходи и бъдещи печалби.

Акциите на Nvidia се сринаха с около 14% само в петък. AMD загуби 13,3%, Micron - 13,9%, а Broadcom - 12,2%. Полупроводниковите компании се оказаха сред най-тежко засегнатите от вълната на разпродажби.

Допълнително напрежение създаде и представянето на Anthropic. Компанията, която направи впечатляващ борсов дебют, не успя да задържи инвеститорския ентусиазъм. Акциите ѝ поевтиняха с около 9% в първия пълен ден на търговия след първичното публично предлагане.

Пазарът започва да задава все по-неудобни въпроси. Колко още средства ще трябва да вложат технологичните компании в центрове за данни, чипове и инфраструктура? Кога тези инвестиции ще започнат да носят достатъчно високи печалби? И дали сегашните оценки не включват прекалено оптимистични очаквания за бъдещето?

Силното търсене на AI технологии вече не е достатъчно, за да поддържа апетита към риск, когато инвеститорите се съмняват в оценките, цената на финансирането и перспективите пред корпоративните печалби.

Азия преживя най-тежката си седмица от пандемията

Паниката бързо се пренесе и на азиатските пазари, където зависимостта от технологичния сектор е особено голяма. Регионалните борси отчетоха най-слабата си седмица от 2020 г. насам.

Японският Nikkei 225 се срина с около 5% в петък, а южнокорейският пазар също понесе тежък удар. За цялата седмица японският индекс загуби около 7,7%, а южнокорейският KOSPI - около 8%.

Най-драматична беше ситуацията в Тайван. Основният индекс там се понижи с близо 17% за седмицата - най-големият му седмичен спад от началото на 90-те години.

Причината е концентрацията на огромна част от регионалната пазарна стойност в производителите на чипове. Тайванската TSMC, южнокорейските Samsung Electronics и SK Hynix са сред компаниите, които се оказаха под най-силен натиск.

Разпродажбите вече не са ограничени до отделни технологични дружества, а обхващат цели пазари, силно зависими от инвестиционния бум около изкуствения интелект.

Златото и среброто също се сринаха

Още по-изненадващото е, че вълната от разпродажби не пощади дори благородните метали. Обикновено при борсови сътресения инвеститорите се насочват към златото и среброто, за да защитят капитала си. Този път обаче и двете суровини се оказаха под силен натиск.

Златото поевтиня до около 3500 долара за тройунция, достигайки най-ниските си стойности от септември 2025 г. Среброто също продължи рязкото си отстъпление, като цената му падна към 41 долара за тройунция.

Според анализатори необичайното поведение на благородните метали може да е свързано с масово освобождаване на ликвидност. Когато инвеститорите трябва да покриват загуби по акции и други рискови позиции, те често продават дори активи, които доскоро са били печеливши.

Допълнителен натиск идва от силния американски долар и очакванията за по-високи лихви. По-скъпото финансиране прави активите, които не носят лихвен доход, по-малко привлекателни.

Така златото губи позиции именно в момент, когато традиционно би трябвало да се търси като убежище. Това е един от най-ясните признаци, че на пазарите се наблюдава широко оттегляне от риска и търсене на свободни парични средства.

Биткойнът повлече криптопазара

Криптовалутите също не успяха да избегнат глобалната разпродажба. Биткойнът падна до нива около 60 000 долара, след като загуби значителна част от стойността си в рамките на няколко последователни сесии.

Ethereum се понижи още по-силно, а Solana, XRP и други водещи дигитални валути също отчетоха сериозни загуби.

Особено показателни са ликвидациите на позиции с ливъридж. За едно денонощие са били принудително затворени криптопозиции за стотици милиони долари, като основната част от загубите е при инвеститори, залагали на поскъпване.

Допълнителен сигнал за отдръпването на големите играчи е рекордният дневен отлив от 541,1 милиона долара от спот биткойн фонда на BlackRock. Това показва, че несигурността вече засяга не само индивидуалните трейдъри, но и институционалните инвеститори.

Страхът от нови лихвени повишения разклаща инвеститорите

Зад борсовия трус стои и сериозен макроикономически проблем. Пазарите започват да преоценяват перспективите пред паричната политика на Федералния резерв на САЩ.

Инвеститорите се опасяват, че упоритата инфлация може да принуди централната банка да запази рестриктивната си политика или дори отново да повиши лихвите. Това би означавало по-скъпи кредити, по-висока цена на капитала и по-слаби перспективи за компаниите, които разчитат на мащабно финансиране.

В същото време доходността по американските 10-годишни държавни облигации се понижи, което показва засилено търсене на държавни ценни книжа като по-сигурен актив. Доларът достигна най-високото си равнище от 19 месеца, което допълнително усложнява положението на международните пазари и оказва натиск върху валутите на развиващите се икономики.

Идва ли по-дълбока корекция?

Големият въпрос пред финансовите пазари е дали става дума за временна паника и освобождаване на прекомерно натрупан риск, или за началото на по-продължителна корекция.

Технологичният сектор е изправен пред сериозно преосмисляне на оценките си. Това обаче не означава непременно край на бума на изкуствения интелект. По-скоро инвеститорите започват да правят разлика между компаниите, които действително могат да превърнат огромните си инвестиции в печалби, и тези, чиито високи оценки се основават предимно на очаквания.

Особено тревожно е, че разпродажбите вече обхващат различни класове активи. Когато едновременно поевтиняват акции, криптовалути и благородни метали, това е сигнал за силно желание на инвеститорите да ограничат риска и да разполагат с повече кеш.

Засега няма категорични доказателства, че световната икономика навлиза в дефлационна спирала или че предстои нова финансова криза. Но комбинацията от високи оценки на технологичните компании, инфлационни опасения, скъпо финансиране и масово изтегляне на капитали създава опасна среда.

След седмица, в която дори традиционните убежища не защитиха инвеститорите, погледите са насочени към следващите ходове на Федералния резерв и към това дали Уолстрийт ще успее да спре пропадането.