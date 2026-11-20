Банкерът Левон Хампарцумян прогнозира нови сливания между банки в България, постепенно повишаване на лихвите по кредитите и предупреди за сериозни рискове пред пенсионната система заради демографските промени. Според него периодът на евтино кредитиране постепенно приключва.

Ще има още сливания на банки

"Сделката за придобиването на мажоритарен дял в Първа инвестиционна банка (Fibank) от гръцката Eurobank, собственик на Пощенска банка, е очаквана стъпка в консолидацията на банковия сектор, която вероятно няма да остане последната", прогнозира в интервю за Money.bg Хампарцумян, според когото на българския пазар има потенциал за нови сливания и придобивания, включително между финансови институции с преобладаващ български капитал.

По думите му банковият пазар остава сравнително фрагментиран както у нас, така и в Европа. Банките с преобладаващ български капитал държат общо около 20-25% от пазара и евентуалното обединяване на значителна част от този дял би могло да доведе до появата на още една голяма финансова институция.

"Ако съществена част от този пазарен дял се концентрира, ще се създаде още една голяма и по-ефективна банка", посочи Хампарцумян, като уточни, че консолидацията обикновено носи икономии от мащаба и позволява по-ефективно управление.

Лихвите по кредитите ще вървят нагоре, но бавно

Финансистът очаква и постепенно повишаване на лихвите през следващите години, макар да не прогнозира рязко поскъпване на кредитирането. Според него продължителният период на сравнително евтини заеми рано или късно ще приключи, а решенията на Европейската централна банка ще оказват все по-осезаемо влияние върху българските кредитополучатели. "Този исторически дълъг период с ниски лихви един ден ще свърши", предупреди той, като подчерта, че ефектът от промените в паричната политика не се пренася автоматично и незабавно върху условията за крайните потребители.

Хампарцумян допуска и ново увеличение на основните лихви на ЕЦБ през декември, но според него високата задлъжнялост на редица държави в Южна Европа ограничава възможностите за рязко затягане на паричната политика.

По-висока цена на финансирането може да очаква и българската държава, ако продължат дефицитните бюджети и се стигне до понижаване на кредитния рейтинг.