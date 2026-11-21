За изключително ниската сума от 5120 евро всеки желаещ може да се сдобие с бензиностанция до Пловдив. Цената е колкото автомобил на старо или посрещането на Нова година в Банско или Велинград. Частен съдебен изпълнител Константин Павлов е пуснал продажба на такава в сайта на Камарата, видя репортер на Plovdiv24.bg.

Според информация от обявата обектът се намира в местност Узунджа Алан на пловдивското село Стрелци и е с площ от 22 кв.м. Наддавачите трябва да се регистрират от 09.11.2026 г. до 17.00 часа на 09.12.2026 г. Срокът за самото наддаване в електронния публичен търг е от 15.12.2026 г. до 17.00 часа на 21.12.2026 г.. Обявяване на купувача е насрочено за 22.12.2026 г

В имота има едноетажна сграда, предназначена за търговия и е собственост на длъжника по изпълнително дело СОЛАК АГРО ООД. Пазарната стойност на изнесения на публична продан имот е определена от лицензирано вещо лице на 6400 Евро без ДДС. Начална цена на имота, от която ще започне наддаването, е 5120 евро без ДДС, което е 80 на сто от пазарната цена на имота. Върху него има вписани дълъг списък от тежести и възбрани през 2024, 2025 и 2026 година, като последната е от 23 юни 2026 година

Всеки желаещ да участва трябва да притежава квалифициран електронен подпис

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена.

Наддаването в електронния публичен търг продължава 7 дни в периода от 15.12.2026 г. до 17.00 часа на 21.12.2026г. Платформата изпраща автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването 24 часа, както и 1 час преди неговото начало. В случай че през последните 10 минути на търга се подаде ново наддавателно предложение, търгът се удължава автоматично с още 10 минути, но не повече от 48 часа. Търгът приключва, след като през последните 10 минути няма подадено наддавателно предложение. Стъпката за наддаване е процент от началната цена на продавания имот и е в размер на 256 €, представляващи 5 на сто от началната цена - 5120 евро без ДДС.

След края на търга платформата за електронни търгове изпраща автоматично съобщение до всички оторизирани наддавачи за достигната цена на имуществото. В случай че наддавач не подаде нито едно предложение, се счита, че лицето не е отправило такова. Задатъкът му се възстановява след края на наддаването по посочена от него банкова сметка. Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов.