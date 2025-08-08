Бензиностанции затварят! Шофьорите в паника

Заради липсата на биодобавка, която е задължителен компонент в горивата, бензиностанциите не могат да бъдат заредени.

Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна, съобщава БНТ.

Голяма е опасността малките бензиностанции да останат без бензин, предупреждават търговци на горива.

Проблемът е от няколко дни, а причината е липсата на биодобавка, която се слага като задължителен компонент в бензина, заради европейска директива.

От 1 юни влезе в сила нова европейска директива, според която в биоетанола, влаган в бензин и дизел, 10% трябва да има нова добавка от отпадъчни продукти. Именно тя се оказа дефицитна на пазара у нас.

„В момента работи само този обект с бензин. Вчера получихме инцидентно количество. Този обект вчера също не работеше тези дни, сега останалите ни два обекта, единият в Раковски, другият в с. Белозем също нямат бензин, така че връщаме клиенти, губим клиенти, а така също и обороти“, каза пред националната телевизия Калин Йовчев. Той е собственик на 3 бензиностанции в Пловдив и региона. В момента обаче заради липса на доставки е затворил две от тях.

От миналата седмица на петролната база Пловдив драстично е намалила доставките заради липсващата биокомпонента.

"От миналия вторник е прекратено изпълнението на заявките по доставка тука в Пловдив. Поетапно в цялата дистрибуторска мрежа няма бензин. Много епизодично и инцидентно се допускат някакви свободни количества", зави Йовчев.

Председателят на Асоциацията на търговците на горива Димитър Хаджидимитров пък потвърди, че проблемът е в цялата страна.

"В момента не само на малките бензиностанции, има проблем и с доставките като цяло в последните 1-2 седмици на бензин като цяло на всички обекти в страната. Най-напред свършиха горивата на малките бензиностанции на места, но като цяло свършиха на много големи обекти в страната, големите компании също нямаха бензин и също имаха този проблем", добави той.

Над 20 тона от дефицитната биодобавка вече пътува от Унгария, уверяват от бранша.

„Нещата започват да се нормализират. Пристигат влаковата композиция, която трябваше да пристигне миналият понеделник, пристига сега утре или вдругиден най-късно", заяви шефът на асоциацията.

Търговците, успокояват, че в най-кратки срокове ще бъде извършено смесването на биоетанола с новата добавка и доставките на бензин ще бъдат възстановени.

"Ние в България имаме над 30 бази, които може да смесват... Един два дена, докато се сертифицират новите партиди. Смесването става относително бързо.", уверява Хаджидимитров.

Временното забавяне на доставките няма да се отрази върху цените на бензиноколонките, твърдят от бранша. В момента масовият бензина А - 95 се продава средно за 2.42 лв. за литър, а дизелът за 2.35.

