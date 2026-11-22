Обява за бензиностанция изуми хората
Цената е като за автомобил на старо
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Цената е като за автомобил на старо
Цената може да мине 2 евро за литър
От началото на кризата в Иран
Липса на биодобавка блокира доставки на бензин
Чака се едно от най-големите поглъщания в историята на нефтената и газовата индустрия
Ребрандирането ще се осъществи в следващите 3 години на 1000 бензиностанции в общо 7 държави в Центр...