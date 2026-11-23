Покупката на стар и занемарен апартамент, пълното му обновяване и последващата препродажба на по-висока цена – стратегия, позната по света като „флипване“ на имоти – може да донесе солидна печалба само в рамките на няколко месеца. Зад примамливата възможност обаче се крият много работа, прецизни сметки и най-вече правилен избор на самия обект, предупреждават брокери на недвижими имоти.

Причината този модел да работи толкова добре в момента е проста: търсенето на напълно завършени, готови за нанасяне жилища с нови настилки, модерна баня и прясно боядисани стени сериозно надвишава предлагането.

Съвременните купувачи все по-малко желаят да губят време, нерви и пари в търсене на майстори и безкрайни ремонти. Те предпочитат да платят по-висока крайна цена, но да получат ключ в ръка и да внесат мебелите си още на следващия ден.

Именно затова имотите, които крещят за основен ремонт и отблъскват обикновените семейства при оглед, се превръщат в златна възможност за предприемчивите инвеститори.

За да бъде сделката печеливша, ремонтът трябва да се прави с мисъл за пазара,

а не според личния вкус на собственика. Експертите съветват да се залага на неутрални, светли цветове, които допадат на най-широк кръг от хора, вместо на екстравагантни дизайнерски решения.

Особено внимание трябва да се обърне на банята – тя трябва да бъде максимално функционална и изпълнена с качествени материали, защото именно това помещение често накланя везните при избора на дом.

Добрата новина е, че подобно начинание не изисква непременно да разполагате с целия капитал накуп – напълно приложима практика е да се използва банков кредит, който след успешната продажба на обновения имот да бъде погасен, оставяйки чистата печалба за инвеститора.

Още по-важен от самия ремонт обаче е изборът на локация.

Докато семействата търсят жилище в квартала, в който са свикнали да живеят, инвеститорите трябва да гледат към райони с висок потенциал за развитие, където цените тепърва ще растат.

В София подобен скрит резерв крият квартали с по-стара инфраструктура, но с терени и възможности за изграждане на нови, модерни затворени комплекси, които променят облика и вдигат имиджа на цялата зона.

Като отлични примери за подобни перспективни райони в столицата брокерите посочват „Надежда“ и „Обеля“.

В момента цените на имотите там остават осезаемо по-достъпни спрямо централните и южните части на града, но в същото време тези квартали предлагат ключови предимства, които купувачите ценят високо – удобни метростанции, бърза връзка с центъра и напълно изградена социална инфраструктура с болници, училища и детски градини.



