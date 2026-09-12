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85 млн. долара за суперяхта

85 млн. долара за суперяхта

Най-бързата суперяхта от тазгодишното Яхтено изложение в Монако, 76-метровата Silver Fast, се продава. От австралийската корабостроителница Silveryaht...

27 ноември | 4:15
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