Идея за закуска! Яйчена кесадия само с 3 продукта
Тя е чудесен избор, когато разполагате само с няколко продукта и искате нещо топло и вкусно за минути.
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Тя е чудесен избор, когато разполагате само с няколко продукта и искате нещо топло и вкусно за минути.
Извън политическата логика
Изисква само няколко продукта
Ето ги и знаците
Отнема не повече от 15 мин.
С готови кори не губим време за точене
Най-бързата суперяхта от тазгодишното Яхтено изложение в Монако, 76-метровата Silver Fast, се продава. От австралийската корабостроителница Silveryaht...