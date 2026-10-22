Освободиха кмета на Кърджали. Първи думи и разтърсващо разкритие

Кметът на Кърджали излезе от Районното. Ерол Мюмюн е с усмивка на лицето и бе посрещнат от стотици граждани. Това съобщи 24rodopi.com.

„Вместо да се занимава със сигурността на гражданите, МВР се използва за бухалка и репресии срещу политически опоненти“, обяви кметът, след като напусна районното управление на полицията.

Той нарече случващото се „ярък пример за безсилието на управляващата партия“.

„България и обществото ни имат много проблеми. И когато те не могат да бъдат решени, се преминава към „Няма хляб, дайте им зрелища“. Това обаче преминава всякакви граници. Време е някой да понесе отговорност. Влязоха в дома ми, където е болната ми дъщеря, без поемни лица, без свидетели. Не ми бе обяснено какво търсят, но каквото и да търсиха, не откриха нищо“, посочи кметът.

Кметът Ерол Мюмюн, зам.-председател на ДПС, бе задържан тази сутрин, а в дома му бе извършен обиск. Домът на градоначалника е бил цялостно претърсван. Полицаи са ровили дори сред хранителни продукти – като пакети брашно и захар. При обиска не е открито нищо.

В последните два дни бяха задържани още кметове на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански и Димитър Гавазов. ДПС обяви, че ще сезира всички Европейски институции и всички правораздавателни органи за полицейските репресии и натиск и превръщането на службите за сигурност в политическа бухалка, позната от времената на Държавна сигурност.

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