Абсурд! Безумие с убиеца на Милен Цветков

Кристиан Николов, който излежава присъда за убийството на журналиста Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора. Това реши Софийският градски съд, който разгледа молбата му по-рано днес. Той бе осъден на 9 години затвор през 2023 година.

Към момента той е изтърпял над 1/2 от присъдата в размер на 5 години, 7 месеца и 1 ден със зачетените му от работа 1 година, 4 месеца и 26 дни.

Според прокуратурата и според затворническата администрация обаче Кристиан Николов не се е поправил. В последните си думи и в обясненията си пред магистратите той отново изрази съболезнования към семейството на Милен Цветков. Обясни, че не може да върне времето назад, но е осъзнал деянието си. Николов посочи, че няколко пъти е излизал в домашен отпуск за по няколко дни. По негова инициатива след завръщането му в затвора са му правени тестове за наркотици, като всички резултати са били отрицателни.

„Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. От ден едно в затвора съм започнал да работя - и за администрацията и в помощ на лишените от свобода. Превеждам от два езика, представлявам затворници пред администрацията. Ходя на курсове, предложени ми от затвора - за зависимост от наркотици, професионално обучение по строителство и архитектура. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам”, заяви той в съдебната зала, предаде NOVA.

След решението на съда защитникът на Николов - адвокат Ивайло Найденов, заяви, че оценката на риска за обществото е минимална. „В крайна сметка той правилно каза - времето няма как да върнем назад“, коментира той.

Относно твърденията на прокуратурата, че Николов "не се е поправил" адвокатът коментира: "Колко лишени на свобода са на лек режим, с всички награди, които е получил, с обучението, което е получил? Кое не си е поправил? Определението на съда е много подробно!".

Припомняме, че през 2023 година съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов карал със значително превишена скорост. Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.