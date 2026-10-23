Първата жена на Милен Цветков каза истината за убиеца му

Трагедията е факт! Болката от загубата на Милен Цветков остава! Кристиан Николов е продукт на нашето общество, трябва ни промяна! Никога не сме се фокусирали върху дълъг престой на Николов зад решетките, а по-скоро към справедливо правосъдие.

Това каза пред "България Днес" първата съпруга на журналиста Милен Цветков - Дана Начева.

Относно освобождаването на Кристиан Николов, който отне живота на Цветков навръх Великден през 2020 година при тежка катастрофа в София, надрусан с кокаин, амфетамин и марихуана, Начева сподели, че никога тя и общата им дъщеря Калина не са фокусирали върху възможно най-дългия престой на виновника за катастрофата в затвора. Фокусът им винаги е бил да постигнат ясно и категорично правосъдие, да има справедливост.

"19 април остава завинаги дълбоко болезнен период за мен. Години след това Великденските празници са завоалирани от болката около случилото се. На този ден бе отнет животът на Милен - безспорен факт е, че той си отиде твърде млад и че имаше още много какво да даде на българското общество. Загубата му е неизлечима рана за много хора, както и за цялото ни общество, за което той бе и остава символ на свободата на словото и истината", споделя мъката си от загубата на Милен Цветков първата му съпруга.

Начева бе категорична, че въпреки широко разпространеното обществено очакване, че трябва да се търси отмъщение, защитата на различна гледна точка е важна.

"Хора като Кристиан Николов са продукт на нашето общество, в което ние приемаме, че шофирането под въздействието на наркотици и алкохол е нормално. Той е пряк резултат от тази среда. Това разбиране беше в основата на стратегията и решението да не се фокусираме върху възможно най-дългия престой в затвора, а върху това да постигнем ясно и категорично правосъдие. За нас бе ключово да създадем правен прецедент, който да даде ясен сигнал за последващи случаи. Ако искаме да бъдем модерно и цивилизовано общество, законите трябва да се спазват от всички. Акта на съда от 22 октомври не мога да коментирам. Законът дава възможност на осъдения на лишаване от свобода да поиска условно предсрочно освобождаване при определени условия", казва първата жена на убитият журналист.

Дана Начева споделя също, че е "тъжно, че малко се говори за факта, че всеки път, когато до нея или до други близки на Милен достигне новина, свързана с 19 април, всички изживяват травмата отново.

"Има крещяща нужда да преразгледаме начина, по който пострадалите и близките на жертвите от подобни деяния биват подкрепяни и закриляни от държавата, закона и обществото. Трагедията е факт, а болката остава. Надявам се някой ден да сме свидетели на промени, с които да имаме бързо правосъдие, ясно написани закони и институции, конкретно за инциденти при шофиране под въздействието на опиати и алкохол, както и категорична развръзка - за да могат близките на загиналите да съградят живота си отново и да продължат напред", казва първата съпруга на Милен Цветков и майка на дъщеря им Калина, която към трагичната му гибел на 19 април 2020 г. е на 24 години.

Думите на Дана Начева ясно показват, че тя не таи омраза към Николов, нито търси отмъщение под някаква форма. Начева иска да има адекватно правосъдие и обществото да си отвори очите и да престане да толерира подобни хора.

Преди ден Софийският градски съд прецени, че убиецът на Милен Цветков се е поправил зад решетките и го освободи условно предсрочно.

Причината за решението на Темида е, че всичко сочи, че Кристиан Николов е нов човек - няма нито едно наказание, тестовете му за наркотици винаги са давали отрицателен резултат, преминал е курс по умения за мислене, такъв за преодоляване на зависимости, както и завършва специализиран курс по архитектура и строителство.

Стана ясно също, че през юли месец тази година затворникът е преминал от общ в лек режим. Николов е преместен от централния пандиз в София в затвора в Казичене, като дори многократно е награждаван с отпуски. Те са били по 12 и 24 часа. Всички възможни корекционни програми, които е могъл да премине и да се възползва, са били изпълнени безупречно от него. Това става ясно от документи на затворническата администрация, която в същото време възрази срещу освобождаването на Николов. Мотивът им бе, че не се е бил поправил и рискът, който представлява за обществото, е оценен като среден.

Това становище на Софийския централен затвор обаче противоречи със собствената им документация.

Самият Николов се защити от тези твърдения, като се позова на документи от психиатъра на пандиза, в които пише, че рискът за него, за затворниците и за служителите в кауша, е нисък. Съответно няма как да е среден за обществото.

"Доколкото знам, последната фаза от корекционната програма е промяната на режима на изтърпяването на дадена присъда. Аз съм на лек режим от юли месец и бях пускан отпуск няколко пъти. Ако не съм се поправил според затвора, то как тогава ми е изменен режимът? От затвора поставят въпроса за наркотиците и за начина, по който съм мислел. Точно за тези две рискови зони съм изкарал предоставените ми курсове, за които съм благодарен на администрацията на Софийския централен затвор", аргументира се Николов, като Темида се оказа на същото мнение, защото то е подкрепено от достатъчно документи, както и от показания на затворници и на служители на затвора.

В крайна сметка Софийският градски съд освободи Николов, но сагата не е приключила. Прокуратурата недоволства и делото за предсрочното условно освобождаване на убиеца на Милен Цветков отива на втора инстанция.