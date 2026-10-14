Гавра! Убиецът на Милен Цветков напира за свобода

28-годишният Кристиан Николов, който уби журналиста Милен Цветков в тежка катастрофа през 2020 г., прави опити да излезе предсрочно от затвора, твърди "Уикенд".

Николов изтърпява 9-годишна присъда в Казичене от юли 2023 г., но юридически е прекарал над половината от наказанието си поради зачитането на ареста.

Адвокатите Ивайло и Марио Найденови, опитват да договорят положителна характеристика за затворника. Те опитвали да дават щедри обещания на Кристиан Николов

Планът на защитата обаче удря на камък заради засиления контрол след скандала с Борислав Чобански и предложенията за предсрочно освобождаване. Никой от затворническата администрация не смее да изготви необходимите документи за вип затворника поради опасения от обществен отзвук.

Казусът е особено чувствителен на фона на предстоящите избори за Нов ВСС и общественото недоволство. Освобождаването на Николов, който причини смъртта на обичания водещ след употреба на наркотици, би предизвикало грандиозен скандал в цялата страна.

Връзките на семейството ще опитат всякакви начини, прогнозират юристи. Въпреки това Кристиан Николов най-вероятно ще остане зад решетките, вместо да посрещне празниците у дома.