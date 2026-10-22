Ново извънредно решение за убиеца на Милен Цветков

Софийска градска прокуратура (СГП) ще внесе протест пред Софийския апелативен съд срещу определението на Софийския градски съд, с което е допуснато условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняване на смъртта на журналиста Милен Цветков при пътнотранспортно произшествие.

За престъплението осъденият изтърпяваше наказание от девет години лишаване от свобода.

СГП не споделя извода на първоинстанционния съд, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения по смисъла на чл. 70, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Подробните съображения на прокуратурата ще бъдат изложени в протеста, с който ще се поиска от Софийския апелативен съд да отмени определението на СГС и да остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване.

По-рано днес стана ясно, че с решение на Софийски градски съд Николов, който излежава присъда за убийството на журналиста, излиза предсрочно от затвора.

През 2023 г. съдът счете, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на Цветков след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това Николов е карал със значително превишена скорост. Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.