Цирк! Какво реши Макрон за жена си
Ще прилага и научни доказателства
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Ще прилага и научни доказателства
Жена с комоцио след пътен инцидент в Бургас. Това съобщи представител на ОДМВР-Бургас пред "Фокус" и уточни, че няма опасност за живота й. Пострадала...
Двойна смърт потресе столичани. Жена почина във ВМА часове след като бе простреляна от мъжа си в столичния квартал "Свобода". Това съобщиха от пресцен...
Полицай от РПУ - Костинброд застреля жена си със служебното оръжие и се самоуби, съобщи Нова телевизия. Драмата се разиграла в неделя. Случаят се раз...
Русе. 31-годишен мъж заклал жена си и после се предаде сам в полицията. Драмата се разигра в русенския град Ветово. До убийството се стигнало при поре...
Обилно почерпен мъж от дупнишкото село Джерман прегазил жена си на път за Германия. 20-годишната Симона Кацарска е с лека телесна повреда и без опасно...
Клавдия и Валери често се карали, съседи виждали жената посинена от бой Враца. Валери Калчев от Враца, който застреля съпругата си и опита да се само...
Варна. Истинско чудо спасило млада жена, решила да сложи край на живота си като скочи от Аспаруховия мост във Варна. 21-годишното момиче се хвърлило...
Налапал дулото на пистолета, за да се самоубие Враца. Жестока трагедия разтърси Враца. 32-годишният военен Валери Калчев застреля жена си пред очите...