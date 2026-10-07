Шокиращи подробности за здравната афера в Пловдив

Излизат шокиращи подробности за разкритата от властите схема за източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в Клиниката по ревматология на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, предава bTV.

Според разследващите злоупотребите са за около 3 млн. евро и са извършвани в продължение на три години.

Шестима души са обвинени за участие в престъпна група - петима лекари и един помагач. Сред тях е началникът на Клиниката по ревматология проф. Мариела Генева-Попова.

По информация на медията прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража за началника на клиниката. Най-тежката мярка за неотклонение ще бъде поискана и за още двама от обвиняемите.

Подменена кръв за освобождаване на легло

Един от най-фрапиращите детайли в разследването е свързан с кръвните проби. Има данни за пациенти с лоши медицински показатели, при които е използвана кръв, взета от друг човек с добри показатели.

Според разследващите целта е била пациентът да бъде изписан, леглото да се освободи и на негово място да бъде приет следващ.

Има данни, че кръв вместо пациенти са давали и хора от медицинския персонал.

Разследващите проверяват и случаи, при които пациенти са престоявали в клиниката за кратко, след което са били изписвани, за да могат да бъдат приемани други и да се отчитат нови клинични пътеки.

Медицински център издал 5000 направления

Друг ключов елемент от разследването са около 5000 направления за хоспитализация в Клиниката по ревматология, генерирани от медицински център.

Според прокуратурата част от тях са били създавани по неправомерна схема - данните на пациента са били въвеждани в системата, отчитан е фиктивен преглед в медицинския център, а след това е издавано направление за хоспитализация.

Проверяват се и случаи на дехоспитализация, при които според разследващите целта е била в един ден болницата да отчете клинична пътека, а на следващия медицинският център да отчете друга дейност.

24 000 клинични пътеки при 49 легла

Данните, представени от прокуратурата, очертават и мащаба на разследваната дейност.

За три години Здравната каса е изплатила близо 12 млн. евро за общо 24 000 клинични пътеки в клиниката, която разполага с 49 легла.

По първоначални данни на разследващите около 3 млн. евро от тези средства са получени неправомерно.

От 1500 до 7000 евро заплата

Сериозна разлика е установена и във възнагражденията на лекарите. Според данните на разследващите лекар, който не е участвал във фиктивните хоспитализации, е получавал около 1500 евро месечно.

В същото време възнагражденията на медици, за които се предполага, че са участвали в схемата, са достигали между 6000 и 7000 евро. Разследващите проверяват дали получените от Здравната каса средства са оказвали пряко влияние върху размера на допълнителните възнаграждения.

Проверяват и лекарствата

От началото на годината случаят е наблюдаван от служители на "Икономическа полиция", а преди няколко месеца разследването е навлязло в активна фаза.

Проверка започва и Изпълнителната агенция по лекарствата. Тя трябва да установи за кои пациенти са били предписвани определени медикаменти и какво впоследствие се е случвало с тях.

Ще се проверява дали има лекарствени продукти, които не са били използвани за съответните пациенти, както и дали след това са били унищожавани по установения ред.

Втора клиника гърми

По време на полицейската операция е получен сигнал, че подобна схема може да съществува и в съседната Клиника по нефрология. Разследващите са извършили проверка и там и са разпитали лекари и друг медицински персонал.

Нарушения обаче не са установени и клиниката продължава да работи по обичайния ред.

Междувременно сред част от пациентите на Клиниката по ревматология остава притеснение заради изнесените от прокуратурата данни.

Разследването продължава, като предстои да бъде установен окончателният размер на предполагаемо неправомерно получените средства и конкретната роля на всеки от обвиняемите.