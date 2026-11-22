Министърът на културата Евтим Милошев отдаде последна почит на Ловчанския митрополит Гавриил, който почина тази сутрин след кратко боледуване. Той се поклони пред тленните останки на владиката в Синодалната палата и остави силно послание в книгата за съболезнования.

"Монах! Свят човек! Велик българин! Поклон!", написа Милошев.

Думите на министъра събират в няколко кратки изречения признанието към духовник, оставил дълбока следа не само в църковния, но и в обществения и културния живот на България.

Хиляди се прощават с дядо Гавриил

Синодалната палата в София се изпълни с духовници, миряни и граждани, дошли да се поклонят пред Ловчанския митрополит. Тленните му останки бяха положени в параклиса "Св. цар Борис", където вярващите могат да запалят свещ и да отправят молитва за упокоението на душата му.

Митрополит Гавриил почина на 22 ноември след кратко боледуване. Вестта за кончината му предизвика вълна от съболезнования. Своите съболезнования изразиха президентът Илияна Йотова и представители на политическите сили.

Светият Синод предстои да проведе извънредно заседание, на което да бъдат определени денят и часът на опелото и погребението, както и наместникът на овдовелия Ловчански епархийски престол.

Духовник с мисия към децата и културата

Освен с духовното си служение дядо Гавриил ще бъде запомнен и с активната си работа за образованието, културата и благотворителността.

Като ръководител на Културно-просветния отдел към Светия Синод той подкрепяше инициативи, които свързват православната вяра с възпитанието, творчеството и грижата за децата.

Сред тях особено място заемаше конкурсът "Деца рисуват за деца". В него малките художници създаваха творби, които след това се предлагаха на благотворителен търг. Събраните средства се даряваха за лечение на деца с онкологични заболявания.

Така изкуството се превръщаше в съпричастност, а детското творчество - в помощ за други деца и техните семейства.

Остави следа в духовния живот на България

Светското име на митрополит Гавриил е Цветан Методиев Динев. Роден е на 16 юли 1950 г. в София. Завършва инженерно образование, но избира пътя на монашеството. През 1979 г. приема монашеско пострижение с името Гавриил.

По-късно завършва Духовната академия "Св. Климент Охридски" и специализира в Московската духовна академия, където защитава докторска дисертация по богословие.

През януари 2001 г. е избран за Ловчански митрополит. В продължение на години работи за развитието на религиозното образование, църковната просвета и духовния живот.

Едно от значимите му дела е изграждането на катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч. По негова инициатива е създадено и православно училище за деца в града.

В историята на Българската православна църква той ще остане като архиерей, посветил живота си на вярата, просветата и служението на хората. А думите на Евтим Милошев - "Монах! Свят човек! Велик българин!" - се превърнаха в кратък, но силен поклон пред паметта му.