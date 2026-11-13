„Евровизия 2027“ отключва нов шанс за туризма в България

„Евровизия 2027“ в Бургас може да се превърне в първото голямо изпитание за нов модел на управление на туризма в България. Министерството на туризма работи по система, която ще позволи на държавата, общините и бизнеса да планират по-точно посрещането и обслужването на посетителите. Това обяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева на конференция, организирана от Световната банка. Според нея предстоящият музикален конкурс предоставя възможност новият подход да бъде приложен на практика при подготовката на международно събитие.

Да управляваме туризма с реални данни

„Нашата цел е да управляваме туризма въз основа на реални данни, а не на предположения. Информацията, с която разполагат институциите, общините и бизнесът, трябва да се превърне в инструмент за по-качествени услуги“, заяви проф. Модева.

Думите й бяха отправени към участниците във форум, посветен на създаването на общо пространство за туристически данни в България. Представители на институции и експерти от България и Австрия обсъдиха как наличната информация може да се използва съвместно за по-добро планиране на туристическите услуги и управление на потоците от посетители.

Идеята е различните участници в туристическия сектор да могат да обменят необходимата информация, без да губят контрол върху данните, които предоставят. Така институциите и бизнесът ще разполагат с по-пълна картина за потребностите на туристите и възможностите на отделните дестинации.

„Евровизия 2027“ става първото голямо изпитание

Проф. Модева посочи домакинството на Бургас като конкретна възможност да се провери ефективността на новия модел. Музикалният конкурс ще се проведе през май 2027 г., като подготовката изисква координация между множество институции, транспортни оператори, хотелиери и други представители на туристическия сектор.

„Подготовката за голямо международно събитие изисква надеждна информация за очакваните посетители, транспортната свързаност и капацитета за настаняване. Данните могат да ни помогнат да вземаме по-точни решения и да използваме максимално туристическия потенциал на подобни събития“, подчерта заместник-министърът.

Според представения подход информацията за очаквания брой гости, възможностите за пътуване и наличните места за настаняване трябва да подпомага конкретните организационни решения. Това е особено важно при събития, които привличат посетители от различни държави за кратък период.

България вече изгражда новата система

Министерството на туризма е започнало работа в тази посока още през септември със създаването на Националната обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт. Тя е част от усилията за по-системно използване на информацията при планиране и развитие на туристическите услуги.

Следващата стъпка е изграждането на общо пространство за данни, което да свързва информацията от различни източници. Предложеният модел предвижда всеки участник да запази контрола върху предоставените от него данни, като същевременно те могат да бъдат използвани за общи цели.

Подготовката за „Евровизия 2027“ е посочена от министерството като възможност за практическото прилагане на този подход в Бургас, където ще бъде съсредоточено едно от най-големите международни събития, организирани в България.