Правителството предлага по-големи данъчни облекчения

Сериозно увеличение на данъчните облекчения за деца и нова финансова подкрепа за тяхното развитие предлага правителството. Родителите ще могат да ползват до 15 000 евро облекчение за три и повече деца, а отделно се въвежда нова възможност за приспадане на разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Промените са заложени в проект за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, одобрен от Министерския съвет.

Новото данъчно облекчение за детско развитие ще бъде в размер на 2000 евро на дете. То ще покрива разходи за здравни услуги, образование и спорт, като целта е да се насърчат инвестициите в развитието и благосъстоянието на децата.

Значително се увеличават и досегашните данъчни облекчения за родители. За едно дете сумата става 5000 евро, за две – 10 000 евро, а за три и повече деца – 15 000 евро. За отглеждане на дете с увреждания облекчението ще бъде 12 000 евро.

Запазва се и възможността родителите да ползват данъчните облекчения авансово в рамките на годината. Така семействата ще разполагат с повече средства, без да се налага да изчакват годишното данъчно облагане.

С промените се уреждат и правилата за деклариране на данъци и предоставяне на информация за изплатени доходи при преобразуване на предприятия. Целта е да се осигури по-голяма яснота и правна сигурност, включително при автоматичния обмен на данни между държавите.

Предвижда се формулярите, подавани от пенсионноосигурителните и застрахователните дружества за автоматичен обмен на информация с останалите страни от ЕС, вече да се публикуват на сайта на Националната агенция за приходите, вместо в „Държавен вестник“.

Актуализират се и глобите и имуществените санкции за нарушения на данъчното законодателство. Част от тях не са променяни от 2007 г., а целта е наказанията да имат по-силен превантивен ефект и да насърчават доброволното спазване на правилата.