София се вдигна! Стотици на протест заради убитото кученце

София се вдигна след поредната агресия срещу 3-килограмово кученце. Столичния квартал "Кръстова вада" гъмжи от хора и полиция, предаде БЛИЦ. Гневни граждани са се събрали на т. нар. организирана обща разходка на собственици на кучета, за да изразят протеста си срещу насилието над животни. Реакцията идва, след като днес мъж уби с ритник мъничето.

На място има и засилено полицейско присъствие.

Инцидентът е станал на 1 ноември около 21:00 часа в столичния квартал „Кръстова вада“, в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. Мъж рита с огромна жестокост 9-годишен йоркширски териер на име Кнопа, тежащ едва три килограма. От удара кучето отхвърча към паркиран автомобил и се блъска в него. Животното е починало на място.

По думите на собственичката Снежана Кишчук нападението е извършено, защото кучето преминало покрай къщата, в която живеел мъжът. След случилото се между нападателя и собственика на кученцето, възникнал физически сблъсък, след което извършителят напуснал мястото.



