Нов обрат по случая Слави Бинев! Съпругата на обвиняемия избяга в съседна страна

Нов обрат в разследването на убийството на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев. Съпругата на обвиняемия Еюп Темиз – Ния Темиз, е напуснала България и се намира в Турция. Това стана ясно при разглеждането на мярката за неотклонение на 53-годишния турски гражданин в Софийския градски съд.

Ния Темиз е поискала да бъде разпитана като свидетел чрез видеоконферентна връзка, вместо да се яви лично в съдебната зала.

Магистратите постановиха най-тежката мярка за неотклонение за съпруга ѝ – „задържане под стража“. Според съда събраните до момента доказателства подкрепят обосновано предположение, че именно Еюп Темиз е произвел смъртоносния изстрел.

Бизнес сделка стои в основата на срещата

По данни, представени в съдебната зала, в основата на срещата, завършила със смъртта на Бинев, стояли бизнес отношения. Разследващите установили, че бизнесменът е трябвало да посредничи между Ния Темиз и архитекта Калин Тихолов за бъдещи делови взаимоотношения.

Според информацията по делото семейство Темиз е предоставило пари на Бинев, но планираното посредничество не се е осъществило.

По време на срещата в дома на бизнесмена били обсъждани условията за последваща среща в Истанбул. В съда обаче не са представени доказателства, че Ния Темиз е била обезпокоена от неосъществените договорености.

Слави Бинев бе застрелян в дома си в София на 24 октомври. Според данните по разследването фаталният изстрел е бил произведен по време на среща в кабинета му, на която присъствали и други хора.

Свидетелите били изненадани от действията на Еюп Темиз, става ясно от изложеното пред съда.

Еюп Темиз не иска да го снимат

По време на съдебното заседание стана ясно още, че обвиняемият е подал молба да не бъде заснеман от медиите. Той е поискал лицето му да бъде скрито, ако бъдат направени кадри с негово участие.

Софийският градски съд постанови Еюп Темиз да остане в ареста. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.