Министър Пеев настоява за плавателни коридори по Дунав за блокираните български кораби

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев настоява унгарската страна да осигури плавателни коридори по река Дунав, които да позволят изтеглянето на българските кораби, блокирани в унгарския участък на реката. Предоставянето на времеви прозорци за движение на корабите, които от седмици не могат да продължат по маршрута си, е основната темата на телефонен разговор с унгарския министър на транспорта и инвестициите Давид Витези.

По-рано днес Георги Пеев проведе видеоконферентна среща с представители на Българската дунавска камара и собственици на плавателни съдове. По време на срещата те заявиха, че според тях в съответния участък реката е плавателна и че основната причина за блокирането на корабите са ограниченията, въведени от унгарската страна заради извършвани дейности по удълбочаване.

Министър Пеев посочи, че българското правителство следи ситуацията и има готовност да постави въпроса и на ниво европейски институции, ако не бъде намерено своевременно решение.

„За нас е важно да бъде намерено практическо решение, което да позволи на българските превозвачи да продължат работата си. Необходимо е да има ясна координация между институциите и да бъдат предприети действия, които да осигурят възможност за безопасно преминаване и изтегляне на блокираните кораби“, заяви министър Георги Пеев.