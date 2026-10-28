Части от столичен квартал остават без топла вода

Част от сградите в столичния квартал „Изток“ ще останат без топла вода заради ремонтни дейности по топлопреносната мрежа. Това съобщиха от „Топлофикация София“.

Продължава поетапната подмяна на амортизирани участъци от мрежата в района, определени като приоритетни заради честите аварии и изтеклия срок на експлоатация.

Без топлоподаване ще бъдат сградите на ул. „Латинка“ № 19, 21, 23, 25 и 27, блок 78 на ул. „Константин Щъркелов“, както и блокове 79 и 155 на ул. „Фредерик Жолио Кюри“.

Ремонтните дейности ще продължат в периода от 12 до 27 ноември, като ще обхванат единствено отклоненията към посочените жилищни сгради, а не целия квартал.

От дружеството уверяват, че е създадена организация за приключване на работата в максимално кратки срокове. При наличие на техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено преди предварително обявената дата.

За периода на прекъсването на услугата на засегнатите клиенти няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.