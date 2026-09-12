Глутницата още не е открита! Дронове издирват бездомните кучета в София
Издирването на глутницата безстопанствени кучета, за която през последните седмици бяха подадени множество сигнали от столичните райони „Изгрев“ и „Ст...
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Издирването на глутницата безстопанствени кучета, за която през последните седмици бяха подадени множество сигнали от столичните райони „Изгрев“ и „Ст...
Кметът Стойчо Баненски поздрави всички от връх Вихрен
Отново напрежение в региона
Случи на най-големия руски остров
Магнит за хладилник? Не, просто нови умения
Ясен Русев тярбва да напусне поста си
Най-голямата търговска верига облагороди парк „Тинтява“ в столичния район „Изгрев“
Благотворителният концерт ще е на 13.05.2023 г. в градинката на КАТ
Няма по-демократично обсъждане на проблем, категорични са социалистите в СОС
Сваровски може да си води бележки за кристалите на Пирин
Издадени са предписания за карантиниране на лицата с открит коронавирус
Рано тази сутрин все още няма КПП-та на входовете и изходите на селото
Животът на Стефан Данаилов-Ламбо е неразривно свързан с Район "Изгрев", казват от районната администрация
Със страданието и болката не се свиква, казва д-р Делян Георгиев
Разчитам на ясна програма и разпознаваемост сред хората, каза кандидатът на БСП за районен кмет
Слънцето в първия ден на юли изгря точно в 05:36 ч.
Вярата за мен е изключително важно нещо, каза кметът на София Йорданка Фандъкова
"Изгрев" пази тайни на половин век
Култови групи и цяла нощ купон за първия ден на юли Една хипарска традиция, родена през миналия век, вече може да се нарече и българска. Юлското утро...
За поредна година хиляди българи не изневериха на традицията и посрещнаха будни първите юлски лъчи. Първият юлски изгрев - известен като Джулай морнин...