Министър Пеев обсъди с посланика на Катар възстановяването на въздушната линия София–Доха

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова проведоха среща с Н. Пр. Фахад Ибрахим Ал-Мушайри, посланик на Държавата Катар в България. Основен акцент в разговора беше възстановяването на директната въздушна линия между София и Доха, оперирана от „Qatar Airways“ в продължение на 15 години до преустановяването на полетите през февруари 2026 г.

„Възобновяването на директните полети между София и Доха е от стратегическо значение за международната свързаност на България. Тази връзка има потенциал да стимулира туризма, бизнеса и инвестициите, както и да осигури по-добър достъп на българските граждани и компании до глобалната мрежа от дестинации, обслужвани от Qatar Airways“, заяви министър Георги Пеев.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за насърчаване на диалога с всички заинтересовани страни с цел създаване на по-добри условия за възстановяване на маршрута София – Доха.

В рамките на разговора беше потвърдено и доброто сътрудничество между България и Катар в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU). Българската страна изрази благодарност за подкрепата на Катар за кандидатурата на страната ни за преизбиране в Съвета на ITU за мандат 2027 – 2030 г., като беше подчертано значението на партньорството в областта на цифровата свързаност и съобщенията.