Обрат в жп сектора. Транспортното министерство и синдикатите с ключово решение

Приоритет е гарантирането на добри условия на труд и сигурност за служителите, които ще преминат към „Ивкони Експрес“. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на среща с представители на синдикалните организации в железопътния сектор и ръководството на БДЖ.

„Основната ни цел е да осигурим максимално спокойствие за служителите. Изключително важно е хората да се чувстват сигурни на работните си места и да имат пълна яснота за условията, при които ще продължат да изпълняват задълженията си, синхронизирани с тези, които имат и в момента“, подчерта министър Георги Пеев.

В рамките на срещата беше обсъден анализа на договора, който е част от Плана за възстановяване и устойчивост. Проверките по него са извършени от звеното за вътрешен одит, Инспектората и правния екип на министерството при стриктно спазване на процедурите и правилата за одитиране и инспекция.

„Министерството на транспорта и съобщенията продължава работата по всички аспекти на договора, като водещ приоритет остава устойчивото предоставяне на железопътните услуги и защитата на интересите на служителите в сектора“, каза министър Пеев.

Акцент в разговора със синдикатите беше поставен върху кадровото обезпечаване и осигуряването на висококвалифициран персонал. Министър Пеев подчерта, че при съществуващия недостиг на кадри в сектора не е достатъчно само да се попълни числеността с неквалифициран състав, а е задължително да се гарантира точно определена бройка и квалификация на работещите, за да се изпълнят ангажиментите към държавата.

Предстои петте сформирани работни групи да представят резултатите от обсъждането на конкретни казуси, свързани с подвижния състав, персонала и социалните условия.