Времето се променя до часове. Гръмотевични бури удрят България

Гръмотевични бури и валежи се очакват в части от България през нощта срещу петък, 23 октомври. Първоначално атмосферното смущение ще обхване Северозападна България, а в сутрешните часове дъжд и гръмотевици са възможни и в западните и централните райони на страната. Това показва прогнозата на регионалния метеорологичен модел Europe Swiss HD 4x4, цитирана от Meteo Balkans.

Според прогнозните данни през сутринта валежи и гръмотевични бури могат да засегнат София, Пазарджик и Пловдив. Не са изключени гръмотевици и в отделни райони около Плевен и Велико Търново.

Очаква се с напредването на деня валежите и гръмотевичната активност постепенно да се придвижат на изток. До късния следобед основните явления вероятно вече ще са преминали през страната.

Преминаването на атмосферното смущение ще бъде съпроводено и с усилване на вятъра, което може допълнително да усложни метеорологичната обстановка.

Посочените райони и часове са ориентировъчни и могат да се променят. Точният ход и интензивността на бурите ще зависят от развитието на атмосферните процеси.