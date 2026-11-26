Българите отново попаднаха под прицела на германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (AfD). Този път поводът са детските надбавки, които Берлин изплаща за деца на родители, работещи в Германия, но живеещи в други държави от Европейския съюз.

Съпредседателката на партията Алис Вайдел предизвика политически скандал с изказване от парламентарната трибуна, че цели семейства в България и Румъния живеят "като крале" благодарение на германските социални плащания.

Думите ѝ прозвучаха на 25 ноември по време на дебатите в Бундестага за бюджета на Германия за 2027 г., който възлиза на 560,9 млрд. евро. В речта си Вайдел атакува нарастващите разходи за социални помощи и миграционната политика на правителството на канцлера Фридрих Мерц.

Според нея плащанията за деца, живеещи извън Германия, са нараснали десетократно за няколко години и вече надхвърлят половин милиард евро годишно. Тя постави под съмнение дори съществуването на част от тези деца и заяви, че германските данъкоплатци издържат семейства в Източна Европа.

Какво всъщност показват числата

Зад гръмките политически обвинения обаче стоят данни, които очертават доста по-различна картина.

Германия изплаща детски надбавки за около 291 000 деца, живеещи извън страната. Общата сума е над половин милиард евро годишно. Това е приблизително 1% от годишните разходи за детски надбавки, които са около 55,3 млрд. евро.

България и Румъния не са държавите, за които се изплащат най-много средства. На първо място е Полша с около 112 400 деца, следвана от децата на германски граждани, живеещи в чужбина - около 36 700. На трето място е Чехия с приблизително 33 900 деца. Румъния е четвърта с 32 459.

Българските деца, които живеят в родината си, но имат право на германски Kindergeld заради трудовата дейност на родителите си, са едва 7365.

Има и още една важна подробност. Повечето български деца, за които Германия изплаща детски надбавки, всъщност живеят на германска територия. По предоставените данни техният брой е 115 155.

Това означава, че не може да се говори за масово издържане на семейства в България с германски детски надбавки. Става дума за конкретна група деца, чиито родители работят в Германия, плащат осигуровки и данъци там, но семействата им са разделени между две държави.

Европа гарантира правото на детски надбавки

Правото на германски детски надбавки не зависи от това дали родителят е германец, българин или румънец. То се урежда от европейските правила за координация на системите за социална сигурност.

Съгласно Регламент 883/2004 работещите граждани на ЕС имат право на равно третиране при достъпа до семейни помощи, когато изпълняват законовите условия. Това важи и когато децата им живеят в друга държава членка.

Затова българин, който работи законно в Германия и има право на Kindergeld, може да получава средствата за детето си, дори то да живее в България. Местоживеенето на детето само по себе си не е основание за отказ.

Германия няма право просто да намалява размера на помощта, защото животът в България е по-евтин. На 16 април 2026 г. Съдът на Европейския съюз се произнесе по дело срещу Германия, свързано именно с опит за коригиране на семейни помощи според разходите за живот в държавата, където живее детето. Съдът прие, че подобна индексация нарушава европейските правила за равно третиране и координация на социалната сигурност.

"Никой не знае дали тези деца съществуват" - така ли е?

Едно от най-сериозните обвинения на Вайдел е, че германската държава не знае със сигурност дали децата, за които изплаща надбавки в чужбина, действително съществуват.

Проверките на германската Familienkasse обаче не се изчерпват с декларация от родителя. При трансграничните случаи се изискват документи за детето и доказателства за обстоятелствата, които пораждат правото на помощ. При необходимост се обменя информация с институциите в държавата, в която живее детето.

Проверява се и дали за същото дете се получава съпоставима семейна помощ в другата страна. Европейските правила предвиждат координация между държавите, така че да се избегне двойно изплащане на едно и също обезщетение.

Това не означава, че административни грешки или измами са невъзможни. Но твърдението, че никой не знае дали децата съществуват, не отразява установените процедури за контрол.

259 евро за всяко дете

От 1 януари 2026 г. германските детски надбавки са 259 евро месечно за всяко дете. Сумата е еднаква независимо от броя на децата в семейството.

Германското правителство планира увеличение до 267 евро през 2027 г. и 272 евро през 2028 г. Предвидените промени обаче трябва да преминат през законодателната процедура.

За българско семейство, в което единият родител работи в Германия, тези средства могат да бъдат съществена подкрепа за отглеждането на детето. Но те не са подарък заради националността, а семейно обезщетение, произтичащо от трудовата и осигурителната връзка с германската система.

От детските надбавки до големия спор за социалната държава

Изказването на Вайдел не е изолирано. През октомври тя вече атакуваше румънците в Германия, обвинявайки ги, че "ограбват" социалната система на страната. В публикация в социалната мрежа X тя постави под общ знаменател детските надбавки, социалните помощи и медицинските услуги.

Сега темата беше разширена и към България. В речта си лидерът на AfD настоя за радикална промяна на миграционната политика - т.нар. "ремиграция", строг граничен контрол, връщане на нелегалните мигранти, ограничаване на стимулите за миграция и предоставяне на помощи в натура вместо пари за търсещите убежище.

Тя атакува и системата Bürgergeld - основната схема за подпомагане на хора с недостатъчни доходи или без работа. По думите ѝ почти две трети от получателите на тази помощ са с чуждестранен произход.

Тук обаче трябва да се направи важно разграничение. Kindergeld и Bürgergeld са две различни социални плащания. Първото е семейна помощ за отглеждане на деца, а второто е подкрепа за домакинства с недостатъчни средства за издръжка. Фактът, че едно семейство получава детски надбавки, не означава автоматично, че то получава и социални помощи.

Над 100 000 българи получават Bürgergeld

Темата за социалното подпомагане на българите в Германия също има сериозно измерение. По данни на германската Федерална агенция по заетостта през декември 2025 г. около 103 310 български граждани са получавали плащания по системата Bürgergeld.

Това число обаче не означава, че всички те са безработни или отказват да работят. В общия брой влизат както хора в трудоспособна възраст без работа, така и работещи с ниски доходи, които получават допълнителна подкрепа, както и нетрудоспособни членове на домакинствата, включително деца.

Сред тях са т.нар. Aufstocker - хора, които имат работа, но доходът им не достига определения минимум за издръжка. Те могат да получават допълнителна помощ от Jobcenter, за да покрият необходимите си разходи.

Пример са някои работещи на Minijob - форма на заетост с ограничено месечно възнаграждение. От 2026 г. максималният доход при този вид работа е 603 евро. При определени условия хората могат да получават допълнителна подкрепа, включително за жилищни разходи. Размерът ѝ се определя индивидуално според доходите, състава на домакинството и признатите разходи.

Затова числото от над 103 000 души не бива да се представя като брой на българите, които живеят изцяло от помощи. То обхваща различни групи хора и различни основания за подпомагане.

Политическият сблъсък продължава

Изказването на Алис Вайдел предизвика критики в Германия и Румъния. Представители на германското правителство и опозицията оспориха обобщенията ѝ, а румънски медии и политици поставиха акцент върху приноса на румънските работници към германската икономика.

Реакция от българските институции по конкретното изказване все още няма.

Зад политическата атака обаче стои по-голям европейски въпрос - докъде се простират социалните права на гражданите, когато работят в една държава, а семействата им живеят в друга. Европейските правила дават отговор: трудът и осигуряването в една страна не могат да бъдат обезсмислени заради границата, която разделя семейството.

А за българите в Германия спорът има и съвсем конкретно измерение. Защото зад статистиката стоят хиляди родители, които работят далеч от дома, плащат данъци и осигуровки и изпращат част от доходите си на семействата в България.