Българите постоянно се оплакваме от високите цени. Снимаме етикетите в българските супермаркети, сравняваме ги с магазините в Европа. Правим мемета, видеа, хейтим в социалните мрежи. Тема номер 1 през последните дни е мекицата от 10 евро на Коледния базар пред НДК в София.

Все ни е скъпо и все твърдим, че сме бедни. Искаме от държавата още и още. Същевременно обаче сме щедри, когато теглим кредити.

Данните на Българската народна банка показват, че общата сума по жилищните кредити в България достига 20 млрд. евро в края на октомври, с 24,1% повече спрямо същия месец на 2025 г.

Сумата, която домакинствата дължат по жилищни заеми, се увеличава с около 350 млн. евро само за месец.

И това във време, в което вече трудно може да се намери имот под 2000 евро на квадрат в столицата и 1000-1500 евро в провинцията.

Много българи теглят и кредити за автомобили, видно от луксозните коли в цяла България.

Общата сума по кредитите за домакинствата и обслужващите ги нетърговски организации достига 33,635 млрд. евро, с 20,5% повече за година. Спрямо края на септември увеличението е с около 520 млн. евро, като приблизително две трети идват от жилищните заеми. При потребителските кредити сумата достига 12,589 млрд. евро, а годишният ръст се ускорява от 16% през септември до 16,3% през октомври.