Всички дела, в които съм участвал, са завършили с успех на последна инстанция и са приети от съда, каза председателят на Съюза на независимите автотехнически експерти в България проф. Станимир Карапетков на пресконференция в Националния пресклуб в София.

Повод за коментара му са обвинения, че е правил фалшиви експертизи.

Карапетков беше категоричен, че само съдът може да докаже фалшива експертиза.

Нямам участие в експертиза, която да е върната, допълни Карапетков.

Той каза, че жилището му е било претърсено на 23 ноември от ГДБОП. Експертът каза, че му е било обяснено, че причината е започнало разследване за принуда със заплашване спрямо Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. Предполага се, че инцидентът се е случил на 17 февруари 2026 г. в коридора на Окръжния съд в Плевен и е имал за цел да Попов да не упражнява правата си като страна по делото.

"Дума не мога да го заплаша, имаше журналисти и камерите снимаха", категоричен беше той.

Претърсващите са взели компютъра на Карепетков и две папки със стари дела.

Той обвини Николай Попов в клевета и заяви, че обвиненията срещу него са пиар дейност.

По думите му, се твърди, че е "имотен крал", че има къщи в Гърция, каквито всъщност не притежава, както и много имоти в София, каквито също няма.

БТА припомня, че по време на заседанията по делото за смъртта на Сияна през февруари съдът прие искането за отвод на вещото лице проф. Станимир Карапетков, който беше изготвил заключение по назначената по досъдебното производство автотехническа експертиза за причините за катастрофата.

Това наложи назначаването на нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза от други вещи лица.

Обвиняем по делото за катастрофата е шофьорът на тежкотоварен камион. Катастрофата стана 31 март 2025 година, на път І – 3 Бяла – Ботевград, между селата Телиш и Радомирци. Тогава товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, управлявана от подсъдимия, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък, при дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, е загубила напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке е навлязло в насрещната пътна лента, където е продължило движението си.

В същия момент в насрещната пътна лента се движел лекият автомобил, в който пътници са 12-годишната Сияна и нейната баба, шофирал е дядото на момичето. Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но въпреки това настъпил челен удар за лекия автомобил. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила.

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "задържане под стража".