Министърът с реакция за новата атака с дронове в Черно море ОБНОВЕНА

Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET е бил поразен при атака с дронове в Черно море, на около 16 морски мили от нос Калиакра. По предварителни данни екипажът е напуснал плавателния съд и се е евакуирал на спасителни плотове, съобщава специализираното издание Maritime.bg.

Инцидентът е станал в близост до българското крайбрежие, докато корабът е плавал към румънското пристанище Констанца. Контейнеровозът е отпътувал от израелския град Хайфа, преди да навлезе в акваторията на Черно море.

По информация на bTV Министерството на отбраната на България е уведомено за атаката. Очаква се официално изявление на ведомството, което да внесе повече яснота за обстоятелствата около инцидента.

Според първоначалната информация, публикувана от Maritime.bg, след удара екипажът на CONTSHIP JET е предприел евакуация със спасителни плотове.

Към момента няма потвърдени данни за състоянието на моряците, както и информация дали всички са достигнали безопасно място. Не е ясно и какви щети са нанесени на контейнеровоза, дали е останал на вода и дали има опасност за корабоплаването в района.

Все още не е съобщено какъв тип дронове са използвани при нападението и кой стои зад него.

Атаката съвпада със среща на военните министри в София

Инцидентът се случва в момент, когато в българската столица се провежда среща между министрите на отбраната на България, Турция и Румъния.

Трите държави имат пряк интерес от сигурността на корабоплаването в Черно море, където през последните седмици са регистрирани поредица от нападения срещу търговски плавателни съдове.

"Докато течеше тази среща беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с три морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 мили югоизточно от Шабла", добави военният министър Димитър Стоянов.

СONTSHIP JET, който е построен през 2007 година, е плавал към румънското пристанище Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа. Той е с дължина от 160 метра и 25-метрова ширина. Според данни от Equasis корабът се менажира от гръцки компании.